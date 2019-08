Pedro Asensio: «El FC Jumilla no tiene capacidad para afrontar la deuda» Asensio, en la presentación de Pontes, el año pasado. / 7 días jumilla Pedro Asensio, ex director deportivo, dice que el descenso de categoría ha sido fatal para un club que debe 500.000 euros a la Seguridad Social JOSÉ ORTEGA JUMILLA. Jueves, 1 agosto 2019, 03:31

Aunque ya no está ligado contractualmente al FC Jumilla, y ante la ausencia de una versión oficial por parte del club, 'La Verdad' ha contactado con Pedro Asensio, quien en las dos últimas temporadas ha trabajado en el conjunto blanquiazul, la pasada como director deportivo, tras la salida de Romo. «Que el equipo no esté inscrito para la próxima temporada es una noticia desagradable. He trabajado ahí dos años y siempre le desearé lo mejor».

Preguntado por los motivos que han llevado a Li Xiang a no inscribir al club en Preferente, dice que hay varios motivos. «El más importante es una denuncia del futbolista Jorge Perona a la Seguridad Social por una solicitud de una incapacidad permanente que ronda el medio millón de euros». Una cantidad que, sumada a los 52.000 euros que exige la AFE por los impagos del último mes y los 10.000 que se deben a distintos proveedores, situaría la deuda en cerca de 600.000 euros. Una cantidad inasumible, según Pedro Asensio. «Steven Lee, que es quien toma las decisiones, no ha sido capaz, o cree que no va a ser capaz de costearla. Él quiere hacer una asamblea en las próximas semanas, y explicar el motivo por el cual el club no va a salir adelante». Además, recalca que «un equipo en Tercera o en Preferente no tiene capacidad para afrontar esa deuda».

El motivo de que la Seguridad Social reclame al Jumilla esos casi 500.000 euros se debe, según Asensio, a que había jugadores que cotizaban por debajo del salario que realmente percibían. «Había una infracotización, y por eso se produce la sanción y se reclama esa cuantía. Fue el primer año de Steven, aunque él no gestionaba directamente el club. No sé quiénes eran las personas que estaban esa temporada, no sé si era Rubén Iglesias o el mismo Jorge Perona, quien en la temporada 2016-17 realizaba también la labor de director deportivo».

El papel de Steven Lee

Pedro Asensio se desmarca de toda responsabilidad en el fatal desenlace del FC Jumilla. «La persona que toma las decisiones trascendentes del club siempre es el presidente, Steven, con sus aciertos y con sus errores. Benito [Abellán] y yo somos dos mandados, y hemos hecho lo que hemos podido para ayudar al Jumilla».

Del mismo modo, alabó la voluntad del presidente en su apuesta por el FC Jumilla. «Si no es por él, con los pocos socios y patrocinadores que tiene el club, Jumilla nunca podría haber tenido un equipo en Segunda B. Era inviable», sostiene Asensio, quien asume también que se debería haber dado alguna explicación. «Yo creo que debería haber cogido el toro por los cuernos hace ya algunas semanas. Haber hecho alguna entrevista o comunicado para informar de la situación institucional del Jumilla. Benito y yo le dijimos que había que hablar, pero nosotros estamos siempre a la expectativa de sus decisiones. Hemos sido meros transmisores de la información».