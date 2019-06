Fútbol | Tercera División El Jumilla baja a Preferente debido a los impagos Lance de un partido del Jumilla durante la pasada temporada. / Javier Carrión / AGM El Ciudad de Murcia, equipo que quedó quinto por la cola en Tercera el curso pasado, podrá ocupar la plaza del conjunto vinícola LA VERDAD Murcia Viernes, 28 junio 2019, 20:53

El Jumilla continúa con su particular caída a los infiernos. Tras descender a Tercera División esta temporada, este viernes se supo que cae una categoría más, a Preferente, tras no haber satisfecho las denuncias presentadas por los jugadores ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), cuyo plazo para hacerlo expiraba este viernes a las 12.00 horas. Tras comunicarlo la Comisión Mixta AFE-Segunda División B a la Federación Española de Fútbol, esta aplicará las medidas recogidas en el artículo 192 del Reglamento General. Es decir, que todo apunta a que el club presidido por el chino Li Xiang no jugará la próxima temporada en Tercera, sino en Preferente, siempre y cuando decida salir a competición y no retirarse.

A falta de que el descenso se haga oficial, este supone otras medidas. La primera es que el Ciudad de Murcia, equipo que quedó quinto por la cola en Tercera el curso pasado, podrá ocupar la plaza del Jumilla y seguir así en la cuarta categoría del fútbol español. La incógnita es qué pasará con el Estudiantes, que descendió a Preferente y es filial del Jumilla, con lo cual podría perder también esta categoría.