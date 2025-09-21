La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Iker Cavas.

Jornada de victorias regionales en División de Honor

David Soria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:21

Hay importantes equipos en el Grupo 7 de División de Honor como el Valencia, el Villarreal, el Levante o el Elche, todas canteras de clubes de Primera División. Pero varios conjuntos de la Región han empezado bien la temporada y miran a la cara a esos rivales. De hecho, este fin de semana hubo un triplete de victorias con el UCAM CF, el Murcia Promises y el Real Murcia. Los dos primeros han hecho pleno en estas dos jornadas y están en la pelea por la primera plaza. Incluso el principal juvenil de los granas sumó el primer triunfo.

El Murcia Promises se salvó la temporada pasada en su debut en la categoría y no ha podido empezar mejor. Con Mateo Villar otra vez a los mandos desde el banquillo, ganó al 2-1 al Talavera y 0-1 al Jove Español. Por su parte, el UCAM dirigido por Dani Pina logró imponerse al Alboraya (2-0) y al Castellón (1-2). Un inicio que no se entiende sin Iker Cavas, que ha hecho las cuatro dianas de los universitarios. El fin de semana aún contó con el triunfo del Juvenil A del Murcia ante el Elche (2-0), el primero con José David Larrosa como entrenador. Antes había perdido contra el CD Roda (2-0).

Aún sin puntos

A por la primera victoria iba también el equipo juvenil A de la Escuela de Fútbol Base Pinatar, recién ascendido. Los de Ramón Marín cayeron en su debut ante el Elche y ayer fueron superados por el Hércules (1-2).

