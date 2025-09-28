El Imperial y el Santa Cruz se reparten el liderato

Fernando Perals Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

Si el grupo 13 de Tercera Federación es siempre una caja de sorpresas, no ha dejado esperar mucho tiempo para hacer honor a ello. El Santa Cruz, equipo que ascendió este verano desde Preferente, es colíder, junto al Real Murcia Imperial, tras un arranque brillante y una victoria de quilates lograda el sábado en casa. Los de Jesús Zapata vencieron 3-2 al Caravaca con un doblete de su delantero Miguel Ángel Ballesta y aprovecharon el pinchazo del Olímpico de Totana.

En las alturas manda también, con los mismos puntos (10), el Real Murcia Imperial, quer este domingo se metió en el bolsillo el duelo de filiales ante el UCAM B. Los de Adrián Colunga vencieron al cuadro universitario 1-3 en El Mayayo con goles de Izan Segura, Rubén Vila y Arturo.

La cuarta jornada dejó cambio de líder, ya que el Olímpico de Totana no pasó del empate en su visita a El Palmar (1-1), colista con solo un punto, el que consiguió este domingo. Lo peor es que ese resultado dejó un sabor a derrota en el conjunto de Paco Lorca, que disputó 82 minutos del partido más el tiempo de prolongación con un futbolista más tras la expulsión del central local Andúgar, se puso po delante gracias a un tanto de Sergio Bastida y disfrutó de un penalti que Simón Ballester paró a Andrés Navarro. A pesar de todo ello, tablas al final del choque.

Duelo de favoritos

El Cieza volvió a vencer y lo hizo en una plaza complicada, el Sánchez Cánovas de Molina. Los de Ranko Despotovic se impusieron al Unión Molinense (0-2) con goles de David Guerrero y Ángel García. El conjunto espartero es segundo y sigue a la caza de la primera posición, único objetivo del club, que quiere ascender a Segunda RFEF por la vía directa.

El Cieza asaltó el Sánchez Cánovas de Molina (0-2) y es segundo; el derbi entre el UCAM B y el Imperial fue para los granas (1-3)

El Atlético Pulpileño y la Minverva se repartieron los puntos (1-1), lo mismo que hicieron el Mazarrón y el Cartagena B (1-1) y el Santomera y el Muleño, donde ninguno encontró el gol en 90 minutos (0-0). El Deportivo Marítimo y el Bala Azul también firmaron tablas (1-1), lo que no deja muy contentos a ninguno de los dos equipos. El Águilas B superó al Yeclano B (2-1) en otro choque de canteras gracias a los goles de Chesco y Benítez.

El Palmar, farolillo rojo, el Deportivo Marítimo, también con un punto, y el Santomera son los tres últimos clasificados y los que más problemas atraviesan.

