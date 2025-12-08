La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Rey y Colunga se saludan antes del inicio del derbi. Antonio Gil / AGM

Los entrenadores analizan el primer Cartagena-Real Murcia de la temporada

Para Javi Rey su equipo entró «demasiado relajado» y Colunga felicita a sus chicos por su «trabajo excepcional» en el Cartagonova

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:25

Comenta

La cara y la cruz es lo que se vio en la rueda de prensa posterior. Un Colunga exultante y feliz, porque su periplo en ... el Real Murcia no puede ser más satisfactorio. 16 puntos de 18 posibles. En el otro lado estuvo Javi Rey, un míster tocado después de caer ante su gente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  8. 8 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  9. 9 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  10. 10

    Cargas policiales en los minutos previos al Cartagena-Real Murcia y fieles granas paralizados sin poder entrar al campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los entrenadores analizan el primer Cartagena-Real Murcia de la temporada

Los entrenadores analizan el primer Cartagena-Real Murcia de la temporada