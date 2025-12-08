Los entrenadores analizan el primer Cartagena-Real Murcia de la temporada

La cara y la cruz es lo que se vio en la rueda de prensa posterior. Un Colunga exultante y feliz, porque su periplo en ... el Real Murcia no puede ser más satisfactorio. 16 puntos de 18 posibles. En el otro lado estuvo Javi Rey, un míster tocado después de caer ante su gente.

«Entramos demasiado relajados. La primera parte no fue muy buena. Esto es fútbol, hay que levantarse y seguir», dice el entrenador del Cartagena, que también califica el planteamiento del Real Murcia como el del Villarreal B.

La jugada polémica de la noche. Para Rey a David Vicente le perdonan la expulsión. «Es un ataque prometedor, lo desborda, lo agarra y lo tira. Segunda amarilla clarísima y ya está. Lo vimos todos, los aficionados del Murcia y los del Cartagena». El gol de Héctor Pérez es un «fallo de un jugador individual» y es el que decantó el marcador hacia un lado, pero es lo que menos le preocupa. «Hicimos muchas cosas mal, que tenemos que corregir», dice el míster del Efesé.

Colunga le quita importancia a la racha positiva y piensa que esto puede cambiar. «En la primera parte, hemos sido mejores y, en la segunda, el trabajo de defensa de área del equipo ha sido sensacional». El ovetense le da el mérito a sus chicos por su «trabajo excepcional». El fondo norte estuvo invadido por una marea grana, que no dejó solo a sus jugadores. Colunga les agradece ese «aliento» que les dieron.

David Vicente: «Cualquiera que entienda, sabe que eso no es amarilla»

«Cualquier persona que entienda de fútbol sabe que eso no es una amarilla en la vida, vamos. Prácticamente todo el equipo detrás de mí, nada de peligro en el centro del campo, no hay violencia», opina David Vicente, que añade que cuando Rey pidió el FVS «estaba más que tranquilo porque al final el árbitro estaba a 3 metros y lo ha visto muy claro». Una opinión que choca con la del míster del Cartagena: «Segunda amarilla clarísima».

El aragonés completó un partido redondo, con un despliegue físico brutal para interceptar las acometidas de Kevin Sánchez, que acabó siendo sustituido sin causar ningún estrago.

El lateral diestro del Real Murcia se acordó de los malos momentos por los que ha pasado su equipo y agradece a su gente el apoyo recibido. «Cuando hemos tenido estos baches al principio de temporada y al final estar en este punto y poder darle estas alegrías, la verdad que nos llena y ojalá vengan muchas más», dice un agradecido David Vicente, que resume el derbi en «mucho sufrimiento y mucho trabajo. Al final, nos hemos podido llevar los tres puntos. Yo creo que un poco con la seña de identidad de este equipo».

El Real Murcia espera un rival de entidad en la Copa del Rey

El Real Murcia tiene una cita a la que no puede faltar. Su gran partido ante el Cádiz, al que acabó eliminando de la Copa del Rey, tiene premio. El Enrique Roca recibirá a un Primera División más de cinco años después. El último en visitar el feudo pimentonero fue el Leganés de Javier Aguirre en enero de 2020. Un duelo que acabó en derrota para los granas por 0-4. Este martes, a las 13.00 horas, la suerte determinará cuál es el club que peleará contra los de Colunga por un puesto en octavos.

El Murcia tiene un 50% de probabilidades de que le caiga un equipo de Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic), ya que el Ourense, por ser el equipo clasificado de la Copa Federación, y el Atlético Baleares, por ser de 2ª RFEF, tienen el derecho a uno de esos cuatro combinados. Los dos restantes se emparejarán con las dos primeras bolas extraídas de los cuatro equipos de 1ª RFEF, donde está el Murcia. Las otras dos tendrán que conformarse con un Primera División, donde hay clubes históricos como el Betis, el Sevilla. Otra opción suculenta es Elche, por la rivalidad histórica entre ambos.