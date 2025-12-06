Efesé y Murcia sentirán el calor de los suyos en el último entrenamiento

Las ganas de derbi Cartagena-Real Murcia son prácticamente incontrolables después de seis años sin que ambos equipos se vean las caras y la ... espera hasta el lunes parece demasiado larga. Como aperitivo al gran día, los dos clubes tienen preparada una jornada de puertas abiertas para el último entrenamiento antes del partido. Así, el Efesé abrirá el Cartagonova para todo aquel que quiera ver a los suyos en la puesta a punto para el derbi. La Federación de Peñas del equipo tiene preparada una concentración a las 10.45 horas en la explanada del feudo albinegro para acceder todos juntos al estadio en el final del entrenamiento, sobre las 11.00 horas, para darle el último grito de aliento a los suyos.

El Real Murcia también prepara una sesión de entrenamiento especial para el domingo. El trabajo para los jugadores de Adrián Colunga comenzará a las 11.15 horas en el Enrique Roca. Desde ese momento, los seguidores granas tendrán 15-20 minutos para mostrarles su apoyo a los futbolistas antes de que tengan que abandonar la grada, ya que el resto de la sesión continuará sin público.

Ambiente y previa

El ambiente para día de partido comenzará desde primera hora de la tarde. A los centenares de aficionados que se darán cita en la ciudad portuaria para comer y vivir desde horas antes el derbi, se sumarán 1.000 fieles pimentoneros que llegarán a través de los 20 autobuses que la Federación de Peñas del Real Murcia (Fepemur) ha organizado. Partirán desde Murcia a las 15.30 horas y llegarán al entorno del estadio a alrededor de las 16.30 escoltados por la Policía.

Los aficionados murcianistas tienen previsto vivir la previa en el parque de Los Juncos, a un kilómetro del estadio. En la entrada al campo, los granas serán escoltados hacia fondo norte.

Las entradas vendidas ya superan las 11.000 y los abonados del Efesé no tienen reservado su sitio desde anoche.