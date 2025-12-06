La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Efesé en el entrenamiento de ayer. @FCCARTAGENA_EFS
Vuelve el derbi

Efesé y Murcia sentirán el calor de los suyos en el último entrenamiento

Los clubes permitirán a sus aficionados presenciar unos minutos la sesión de mañana; 20 autobuses con fieles pimentoneros llegarán a Cartagena en torno a las 16.30 horas

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:06

Comenta

Las ganas de derbi Cartagena-Real Murcia son prácticamente incontrolables después de seis años sin que ambos equipos se vean las caras y la ... espera hasta el lunes parece demasiado larga. Como aperitivo al gran día, los dos clubes tienen preparada una jornada de puertas abiertas para el último entrenamiento antes del partido. Así, el Efesé abrirá el Cartagonova para todo aquel que quiera ver a los suyos en la puesta a punto para el derbi. La Federación de Peñas del equipo tiene preparada una concentración a las 10.45 horas en la explanada del feudo albinegro para acceder todos juntos al estadio en el final del entrenamiento, sobre las 11.00 horas, para darle el último grito de aliento a los suyos.

