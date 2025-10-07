El efecto bumerán del virus FIFA

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 15:29 | Actualizado 15:57h. Comenta Compartir

El virus FIFA ataca de nuevo. Aunque en esta ocasión, golpea de manera inversa a lo que suele ser habitual, ya que varias estrellas no podrán viajar para defender los colores de su selección debido a problemas físicos que arrastran de sus clubes. En este caso, puede decirse que los combinados nacionales han recibido de su propia medicina y no podrán contar con jugadores que marcan diferencias como Dembélé, Kvaratskhelia o Bellingham en la lucha por la clasificación para el Mundial de 2026.

El calendario del fútbol moderno no da tregua, y cada vez se apilan más partidos. Esta exigencia y sucesión de compromisos hace que los parones para los choques de selecciones pierdan interés y que varias estrellas no puedan viajar con sus combinados nacionales por diferentes motivos. Así lo demuestran estas últimas convocatorias. Lesiones, molestias o sanciones vuelven a dejar ausencias palpables.

España es una de las selecciones con más ausencias notables en esta última convocatoria. Aunque la más llamativa por todo el revuelo que se ha generado por distintos comunicados y declaraciones llenas de intenciones ha sido la de Lamine Yamal. Sumado al impacto deportivo que tiene el joven azulgrana, Luis de la Fuente ha visto cómo se han ido cayendo jugadores importantes dentro del bloque que ha creado. De esta manera, nombres como Rodri Hernández, Nico Williams, Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Fermín López o Gavi, todos ellos por diversos problemas físicos, no podrán ser de la partida en los duelos frente a Bulgaria y Turquía.

Europa, más perjudicada

A pesar de que se trata del segundo parón de la temporada, los grandes combinados europeos se están jugando en estos encuentros la clasificación para el Mundial, un objetivo de mínimos fundamental. Por ello, es imprescindible no pinchar a pesar de las bajas notables. Si España ha visto cómo varias estrellas no han podido ser de la partida, Francia tampoco se queda atrás. La ausencia más destacable de Les Bleus es la de Ousmane Dembélé, el flamante ganador del Balón de Oro, que se lesionó en la última concentración gala y sigue sin estar disponible. Además, Désiré Doué también abandonó esa concentración con unas molestias que también le hacen causar baja. Por si fuera poco, Deschamps tampoco podrá contar con Tchouaméni, tras ser sancionado con dos partidos por su roja ante Islandia. Cherki y Thuram completan la lista de lesionados de un combinado francés que tiene la clasificación mundialista bien encarrilada después de sus victorias en septiembre frente a Ucrania e Islandia.

Inglaterra, otra de las grandes del Viejo Continente, tampoco cuenta con grandes figuras. Thomas Tuchel tiene que lidiar con hasta cuatro bajas: Trent Alexander-Arnold, Liam Delap, Cole Palmer y Phil Foden. Tampoco ha entrado en la convocatoria Jude Bellingham. El jugador del Real Madrid ya ha superado los problemas en el hombro después de la operación tras el Mundial de Clubes, pero la falta de minutos ha hecho que no se quieran correr riesgos. Los Three Lions ya rozan además el billete mundialista, con cinco victorias en cinco partidos y siete puntos de ventaja sobre Albania, segunda clasificada en su grupo.

No puede decir lo mismo Alemania, que se encuentra al borde del abismo tras caer ante Eslovaquia y necesita derrotar a Luxemburgo e Irlanda del Norte para alejar el riesgo de quedarse fuera del Mundial. La Mannschaft sigue sin contar con tres jugadores clave por lesión, pues Ter Stegen sigue recuperándose de la operación de espalda que le ha impedido debutar esta temporada, Rüdiger continúa con problemas musculares y Musiala es baja tras la fractura de peroné que sufrió en una acción con Donnarumma en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Aunque algunas selecciones no tengan el mismo número de bajas, sí que han perdido a sus grandes estrellas, viendo menos factible la posibilidad de la clasificación. Es el caso de Georgia, rival de España el sábado en Elche, que no podrá contar con Kvaratskhelia, atacante del PSG, por una lesión muscular. Asimismo, Bélgica sigue sin poder convocar a Romelu Lukaku por la misma razón que el extremo georgiano y Noruega ha perdido a su timón, Martin Odegaard, después de un golpe en su rodilla izquierda.

Amistosos sudamericanos

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay ya cuentan con el billete directo al Mundial. A pesar de ello, el parón no perdona a ninguna de estas selecciones. Raphinha, Marquinhos y Alisson se han caído de la lista de Ancelotti para los amistosos en Corea del Sur y Japón por distintos problemas físicos. Por su parte, Lionel Scaloni tampoco ha podido tener una ventana FIFA tranquila, pues Thiago Almada y Exequiel Palacios deberán seguir desde casa los partidos de la Albiceleste ante Venezuela y Puerto Rico, ambos en Estados Unidos. Por su parte, Bielsa, seleccionador uruguayo, ha aprovechado este parón para congraciarse con los clubes y pilares charrúas como Valverde o Araujo podrán recuperarse y trabajar sin largos viajes.

Por contra, algunos jugadores han ido con sus selecciones con algunas molestias y sin un ritmo de competición alto después de recuperarse de la lesión que arrastraban. Franco Mastantuono y Mbappé acabaron el último choque liguero frente al Villarreal con molestias, pero ambos jugadores han viajado con Argentina y Francia, respectivamente. Por otro lado, Camavinga o Baena, que todavía ultiman su puesta a punto a pesar de que ya hayan contado con algunos minutos en sus clubes, tendrán que estar metidos en una dinámica intensa, ya que hay mucho en juego en un parón sin muchas estrellas sobre el verde, pero con un Mundial en el horizonte.