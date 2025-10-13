Derbi con susto pero con final feliz entre el Mazarrón y el Bala Azul

Fernando Perals Lunes, 13 de octubre 2025, 21:18 Comenta Compartir

El derbi mazarronero que dejó la jornada 6 del grupo 13 de Tercera Federación entre el Mazarrón y el Bala Azul que acabó en empate a uno tuvo un episodio que silenció la grada, los banquillos y provocó un gran susto para todos lo que se dieron cita en el Estadio Municipal de la localidad costera. Corría el minuto 90 de partido, los de Puerto de Mazarrón saboreaban la victoria tras el gol de Carlos Almada en el minuto 63, pero fue entonces cuando se produjo un fortísimo choque entre Yanfree Guerrero, jugador local, y Ángel Castaño, central del Bala Azul. Ambos iban a pelear por un balón que se perdía por la línea de banda cuando chocaron cabeza con cabeza.

Los dos jugadores quedaron tendidos en el suelo. Las asistencias de ambos equipos entraron rápidamente al césped, al igual que muchos familiares. La peor parte se la llevó Guerrero, centrocampista del Mazarrón. Tras 10 minutos siendo atendidos, la espera se hizo eterna hasta que se dieron cita dos ambulancias.

Así lo recuerda Ángel Castaño, que cuenta para LA VERDAD cómo vivió lo sucedido: «Fui a pelear por un balón y me di un fuerte golpe con Yanfree. Pierdo unos segundos el conocimiento, pero lo recupero pronto y veo que estoy sangrando mucho por la nariz. Me sacaron del campo David, mi entrenador, y mi madre». El jugador de 21 años fue atendido por los médicos, que le tomaron la tensión y le hicieron varias preguntas para comprobar su estado. Las respuestas fueron positivas. Y las pruebas de este lunes en La Arrixaca, más aún. «Podía tener la nariz rota, pero el escáner ha salido bien y es solo una contusión; unos días de reposo y a volver al ruedo», confesó.

Reposo y al verde

El que más preocupó a todos fue el colombiano Yanfree Guerrero, que, tras levantarse, cayó al suelo y se quedó sin conocimiento. El jugador del Mazarrón relata lo poco que recuerda tras el impacto: «Me empecé a marear, me senté y caí. Ya no me acuerdo de nada. Desperté en la ambulancia con dolor de cabeza y mareos».

Los dos futbolistas pasaron este lunes pruebas en el hospital y solo se les ha recomendado descanso al no tener ningún daño

Guerrero también pasó este lunes un chequeo médico en el hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, donde le dieron buenas noticias. «Ha salido todo bien y solo me han mandado reposo. Aún me duele la cabeza, pero quiero volver con el equipo; sin el fútbol no soy nada», señala.

El partido estuvo parado media hora. La prolongación la aprovechó de lo lindo el equipo local y, sobre todo, el mítico delantero Arturo Rodríguez Pérez-Reverte para poner el 1-1. Reparto de puntos y, con el susto en el cuerpo, a esperar noticias positivas. Ángel y Yanfree están en perfecto estado. Con las mismas ganas de no dar un balón por perdido.