Omar Perdomo, a punto de colgar un balón al área, ayer. D. MINERA
Segunda Federación

La Deportiva Minera rescata un punto con sabor a victoria

Pedro Re

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:26

Comenta

La Minera logró un valioso punto ante el Recreativo de Huelva en un encuentro marcado por la adversidad y el carácter competitivo del conjunto de Checa. Pese a venir de una derrota en Linares y a jugar gran parte del partido en inferioridad numérica, el equipo minero demostró fortaleza y compromiso, y supo adaptarse a las circunstancias.

Minera

Lázaro; Macías (Bello, min. 65), Toner, Galán, Vera (Torres, 46), Perdomo, Holgado, Petcoff (Kamal, 74), Alarcón (Salinas, 83), Carrasco y Mesa.

1

-

1

Recreativo

Lario; Carrasco, Bonaque, Villegas, José Carlos; Castellano (Vela, min. 55); Arcos (Da Costa, 55), Mena (Roni, 46), Romero (Bernal, 55), Romero (Domínguez, 81), y Quintana

  • Goles: 0-1, min. 46: Roni; 1-1, min. 49: Kike Carrasco.

Tras una primera parte muy igualada, la expulsión del defensa Kevin Toner al filo del descanso complicó mucho el panorama. El gol de Roni para el Decano nada más comenzar el segundo tiempo parecía sentenciar el choque, pero la Deportiva Minera reaccionó con orgullo y determinación.

El tanto de Kike Carrasco apenas cuatro minutos después devolvió la esperanza a los locales, que empujados por su afición, siguieron compitiendo con intensidad pese al esfuerzo físico y emocional. La segunda expulsión, esta vez la de Kamal, obligó al equipo a replegarse y dar por bueno un empate que, dadas las circunstancias, tiene sabor a victoria.

Más allá del resultado, el encuentro deja una sensación positiva: la Deportiva Minera mostró una notable capacidad de resistencia y un espíritu colectivo que, de mantenerse, puede ser decisivo para alcanzar sus objetivos en esta exigente categoría.

«Tengo que felicitar a mis jugadores. Es increíble lo que hacen, lo que transmiten en el césped y siempre quieren más, incluso jugando con nueve. Hemos sido muy superiores al rival. Es para irse muy contentos de este partido», reconoció el técnico minero, Checa, tras el empate de los suyos ante el Decano.

