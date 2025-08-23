Cristiano Ronaldo suma otra decepción en Arabia tras caer en los penaltis

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 23 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

El primer título en Arabia para Cristiano Ronaldo tendrá que seguir esperando. Al Nassr cayó derrotado en la tanda de penaltis (3-5) ante el Al Ahli, después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. Se le escapa de esta manera al portugués una oportunidad de oro para seguir aumentando su deslumbrante plamarés.

Se llevó la Supercopa el Al Ahli, un equipo que entró de rebote a esta cita, después de la renuncia por parte del Al Hilal por no tener el tiempo suficiente para preparar el encuentro tras jugar el Mundial de Clubes.

Después de un partido muy trabado desde el primer minuto y en el que el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones, los de Jorge Jesús no consiguieron alzar el título, tras un verano en el que han incorporado jugadores de renombre como Iñigo Martínez o Joao Félix. Edouard Mendy detuvo el penalti decisivo, amargando la fiesta de Cristiano.

Al Ahli siempre fue por detrás del marcador, pero nunca le perdió la fe al partido. Aunque el Al Nassr no pudo contar con una de sus estrellas, Sadio Mané, sancionado por la roja que vio en la semifinal, comenzó mandando con los primeros avisos de Coman y de Wesley. Cristiano y Joao también probaron fortuna pero no lograron superar a Mendy.

Gol número cien de Cristiano en Arabia

Pero un penalti lo cambió todo. Tras una mano de Ali Majrashi, muy protestado por todos sus compañeros, Cristiano no perdonó desde los once metros, adelantando a su equipo. Además era su gol número 100 con el equipo árabe, agrandando su legado anotador, siendo el primer futbolista que llega a esa cifra con cuatro clubes distintos.

Cuando la primera parte llegaba a su fin, el antiguo jugador del Barcelona Franck Kessié puso el empate con un golazo. Con el 1-1 se llegó al descanso. Tras la reanudación del juego, el Al Ahli aprovechó la inercia de haber logrado la igualada, aunque sin conseguir remontar el partido.

Pero cuando apenas quedaban diez minutos para el final, Brozovic conseguía adelantar al Al Nassr. Aunque todo hacía indicar que el partido tendría un final feliz y Cristiano conseguiría su primer título en Arabia, Roger Ibañez puso la igulada a falta de dos minutos tras el bote de un saque de esquina en el que Beto tuvo una mala salida. En los penaltis, el Al Ahli marcó los cinco, mientras que Abdullah Al Khaibari falló el decisivo.