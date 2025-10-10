La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los Garres celebra uno de los goles en la remontada al Manises que le dio el pase a la primera ronda de Copa del Rey. UDLG
Fútbol | Copa del Rey

La primera ronda de Copa ya tiene fecha: este es el día y la hora de los partidos de los equipos de la Región de Murcia

Los Garres, conjunto de Preferente, recibirá al Elche de Primera División en el Enrique Roca de Murcia

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este viernes la fechas de la primera ronda de Copa del Rey en la que compiten hasta siete equipos de la Región de Murcia. La Unión Deportiva Los Garres será el único conjunto que se enfrente a un Primera División, el Elche. El cuadro de la pedanía murciana recibirá en el estadio Enrique Roca al equipo de Eder Sarabia el miércoles 29 de octubre a las 19.00 horas.

También en el feudo murcianista recibirá el Real Murcia al Antequera, pero lo hará el jueves 30 de octubre a las 21.00 horas. Por su parte, el Fútbol Club Cartagena visitará al Salerm Puente Genil el miércoles 29 a las 20.30 horas. El Efesé competirá sobre césped artificial en tierras cordobesas ante un conjunto de Segunda Federación.

La fiesta que preparan en La Arboleja, el estadio del Cieza, también tiene fecha y hora. El equipo de Ranko Despotovic, de Tercera Federación, recibirá al Córdoba, de Segunda, el miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas. El conjunto espartero prepara precios populares para su afición con el fin de llenar el campo e intentar conseguir una victoria que quedaría inmortalizada en la historia de la entidad.

El UCAM se enfrentará al Cádiz en La Condomina el martes 28 de octubre a las 19.30 horas; el Lorca Deportiva recibirá al Almería en el Francisco Artés Carrasco el miércoles 29 a las 20.00 horas, y el Unión Malacitano se medirá al Ceuta en el estadio Juan Cayuela de Totana el miércoles 29 de octubre a las 19.30 horas.

