Polémica Piqué: «Si en España se hablara menos del VAR y más del juicio injusto el país iría mucho mejor» Gerard Piqué sonríe en el Santiago Bernabéu. / EFE El defensa catalán tenía ganas de soltar su proclama por «los presos políticos» del 'procés' y aprovechó cuando se le realizó una última pregunta sobre el videoarbitraje AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 28 febrero 2019, 00:25

«Si en España las televisiones le dedicaran menos tiempo al VAR y más al juicio injusto de los presos políticos, el país iría mucho mejor», espetó Gerard Piqué en la zona mixta del Bernabéu cuando se le preguntó su opinión sobre el videoarbitraje. El defensa catalán tenía ganas de soltar su proclama por el juicio del 'procés' y aprovechó cuando se le realizó una última pregunta deportiva sobre el clásico y el VAR.

Antes, cuando se le pidió su opinión sobre la nueva goleada del Barça en el coliseo blanco, respondió: «Tenemos la suerte de ganar muchos partidos aquí y con resultados abultados». Respecto a los pitos y abucheos de la afición madridista no quiso sin embargo entrar en polémicas. «Ha sido un partido bastante placentero. No he escuchado nada», zanjó, antes de reventar el clásico con su alegato político.