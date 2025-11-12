La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Samu y Rafa Ortiz se abrazan tras eliminar al Córdoba. Cedida
Copa del Rey

El Levante de Calero, un rival con escaso tirón para el Cieza

El conjunto murciano soñaba con el Valencia, Sevilla, Betis o Villarreal, pero al menos el bombo le permitirá luchar por pasar una ronda más

José Otón

José Otón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:13

La Arboleja disfrutará de otra noche mágica en la Copa del Rey. Será el 2, 3, o 4 de diciembre cuando el equipo de Ranko ... Despotovic, de quinta categoría, reciba al Levante de Julián Calero, un equipo de Primera que pelea por no descender a Segunda División. El Cieza ya consiguió la gesta de eliminar al Córdoba, de Segunda División, y buscará repetir ante el equipo del exentrenador del Cartagena, el que obró el milagro de la salvación del equipo albinegro en Segunda en la temporada 2024-25.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

