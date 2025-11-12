El Levante de Calero, un rival con escaso tirón para el Cieza

La Arboleja disfrutará de otra noche mágica en la Copa del Rey. Será el 2, 3, o 4 de diciembre cuando el equipo de Ranko ... Despotovic, de quinta categoría, reciba al Levante de Julián Calero, un equipo de Primera que pelea por no descender a Segunda División. El Cieza ya consiguió la gesta de eliminar al Córdoba, de Segunda División, y buscará repetir ante el equipo del exentrenador del Cartagena, el que obró el milagro de la salvación del equipo albinegro en Segunda en la temporada 2024-25.

El rival no era el preferido, ya que en el mismo bombo estaban el Betis, Sevilla, Valencia o Villarreal, e incluso el Elche, un rival más atractivo debido a su cercanía. También el Rayo Vallecano, que hubiera permitido el regreso a casa de Isi Palazón.

La Arboleja es un campo de césped artificial que cuenta con capacidad para 3.300 espectadores donde sufrirá el Levante, que ya lo pasó mal en la ronda anterior ante el Orihuela. Si el Cieza pasa podría recibir en la siguiente ronda a un equipo exento ahora por la Supercopa como el Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic de Bilbao.

«Intentaremos que La Arboleja viva otra noche mágica», dice Antonio Díaz

Antonio Díaz, presidente del Cieza, reconoce que «había un par de equipos como el Levante y el Getafe que no generaban tanta expectación, pero lo bueno es que el equipo valenciano podría guardar gente con todo lo que se están jugando en Primera y eso nos permitirá poder competir y vivir otra gran noche», asegura el mandatario rojinegro. Al mismo tiempo, reconoce que «La Arboleja será un campo difícil, de caucho y ellos no están acostumbrados ya que el balón no rueda con tanta velocidad. Les costará adaptarse. Las gradas estarán abarrotadas e intentaremos vivir otra noche mágica. Para Cieza y el Cieza es histórico», aseguró Díaz a Onda Regional.

Cambio de escenario

El Cieza no descartaba jugar en un campo con más aforo «si hubiera tocado algún equipo como el Betis o el Sevilla. En ese caso hubiéramos analizado la gente que se quedaría fuera y quizás hubiéramos manejado otro escenario, pero ahora solo pienso en La Arboleja, hasta que duremos», asegura el gestor ciezano. No obstante, si pasan, podría llegar un grande: «Es soñar mucho, pero tenemos ilusión. Nada es imposible, en el fútbol se puede conseguir todo», dice.