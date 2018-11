FC Barcelona Valverde, positivo tras el sufrimiento copero Ernesto Valverde, en conferencia de prensa. / EFE El técnico del Barça se queda con lo bueno, como el debut de tres defensas de la cantera, aunque a Malcom le perseguirá su desastrosa actuación P. RÍOS Barcelona Jueves, 1 noviembre 2018, 19:33

De un partido que pintaba muy mal para el Barça, con la Cultural Leonesa crecida y haciéndoselo pasar muy mal al vigente campeón de la Copa del Rey, minimizando las diferencias entre una potencia del fútbol mundial y un equipo de Segunda División B, Ernesto Valverde acabó extrayendo conclusiones muy positivas. El 0-1 agónico logrado por Lenglet en el minuto 90, lógicamente, también permite un análisis más optimista.

«Esto es un examen permanente y he visto cosas buenas. Estoy contento con la actitud del equipo. Que hayan estado más o menos acertados o no es otra cosa. El partido en sí es de los peores del año, con una dificultad especial, y no creo que haya gente que haya podido desaprovechar o no la ocasión», subrayó el entrenador del Barça tras la sufrida victoria frente a la Cultural en el Reino de León.

Con el teórico once titular desperdigado entre la enfermería, el banquillo o el lógico descanso (Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho), Valverde pudo comprobar que Cillessen es un porterazo que no se puede dejar escapar en enero y que en el filial hay defensas con nivel para echar una mano, como los centrales Chumi y Cuenca y el lateral zurdo Miranda. También que a un grande del fútbol como Arturo Vidal no se le caen los anillos por darlo todo ante un 'segunda B', incluso como mediocentro, que Lenglet refuerza la estrategia por su capacidad para rematarlo casi todo y que Aleñá pide más oportunidades con toda justicia.

No fue el día de Dembélé ni de Malcom, que desaprovechó su gran oportunidad, aunque en el club lo justifican por su inactividad y ganas de hacerlo bien. En cualquier caso, con Messi ya entrenando, aunque no jugará el sábado en Vallecas, el Barça mira el futuro inmediato con una sonrisa.