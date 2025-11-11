La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las bolas, en el sorte de la Copa del Rey. RFEF
Conoce en directo los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

El Cieza se enfrentará a un Primera División, Real Murcia y FC Cartagena, a un Primera o un Segunda

Javier Brocal

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:56

Actualizado Hace 2 minutos

13:31

Termina el sorteo del Grupo 1. Tras un repaso a los enfrentamientos, comenzará el sorteo del Grupo 2.

13:15

Comienza el sorteo y se repartirán los rivales del Grupo 1. Los equipos de la Región de Murcia pertenecen al Grupo 2.

13:11

Están presentando a las personas que sacarán las bolas. Son jugadores de que equipos que han pasado de ronda con sus equipos.

13:05

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, realiza un discurso en el inicio del sorteo.

13:01

Comienza el sorteo de la Copa del Rey, presentado por Saúl Ramos.

12:55

En esta ronda de Copa del Rey no participarán ni FC Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Athletic Club de Bilbao. Quedan exentos y participarán en la siguiente ronda. Estos cuatro equipos jugarán la Supercopa de España.

12:43

Posibilidades de que FC Cartagena y Real Murcia se enfrenten a un Primera División

Esta opción tiene un algo más de un 10% de posibilidad de que suceda. Tendrían que ser la primera bola que saquen del bombo de Primera Federación para que les toque un equipo de la máxima categoría del fútbol español. No hay posibilidad de que exista un derbi en esta ronda de la Copa del Rey

12:42

Los posibles rivales de FC Cartagena y Real Murcia:

A los conjuntos de Javi Rey y de Adrián Colunga le podrían tocar un equipo de Primera División o un equipos de Segunda. Estos son los posibles rivales:

De Primera División:

12:38

Los posibles rivales del Cieza:

Al conjunto de Ranko Despotovic solo se podría enfrentar a un equipo de Primera División. Con la nueva norma de la división territorial, estos son los posibles rivales:

Sevilla

12:35

¡Buenos días! Bienvenidos al sorteo de la Copa del Rey. Conoce los rivales de Cieza, Real Murcia y FC Cartagena en la competición copera.

