Conoce en directo los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
El Cieza se enfrentará a un Primera División, Real Murcia y FC Cartagena, a un Primera o un Segunda
Javier Brocal
Martes, 11 de noviembre 2025, 12:56
13:31
Termina el sorteo del Grupo 1. Tras un repaso a los enfrentamientos, comenzará el sorteo del Grupo 2.
13:15
Comienza el sorteo y se repartirán los rivales del Grupo 1. Los equipos de la Región de Murcia pertenecen al Grupo 2.
13:11
Están presentando a las personas que sacarán las bolas. Son jugadores de que equipos que han pasado de ronda con sus equipos.
13:05
Rafael Louzán, presidente de la RFEF, realiza un discurso en el inicio del sorteo.
13:01
Comienza el sorteo de la Copa del Rey, presentado por Saúl Ramos.
12:55
En esta ronda de Copa del Rey no participarán ni FC Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Athletic Club de Bilbao. Quedan exentos y participarán en la siguiente ronda. Estos cuatro equipos jugarán la Supercopa de España.
12:43
Posibilidades de que FC Cartagena y Real Murcia se enfrenten a un Primera División
Esta opción tiene un algo más de un 10% de posibilidad de que suceda. Tendrían que ser la primera bola que saquen del bombo de Primera Federación para que les toque un equipo de la máxima categoría del fútbol español. No hay posibilidad de que exista un derbi en esta ronda de la Copa del Rey
12:42
Los posibles rivales de FC Cartagena y Real Murcia:
A los conjuntos de Javi Rey y de Adrián Colunga le podrían tocar un equipo de Primera División o un equipos de Segunda. Estos son los posibles rivales:
De Primera División:
Sevilla, Betis, Rayo Vallecano, Getafe, Elche, Levante, Valencia, Villarreal
De Segunda División:
Málaga, Cádiz, Ceuta, Granada, Almería, Albacete, Leganés
12:38
Los posibles rivales del Cieza:
Al conjunto de Ranko Despotovic solo se podría enfrentar a un equipo de Primera División. Con la nueva norma de la división territorial, estos son los posibles rivales:
Sevilla
Betis
Rayo Vallecano
Getafe
Elche
Levante
Valencia
Villarreal
12:35
¡Buenos días! Bienvenidos al sorteo de la Copa del Rey. Conoce los rivales de Cieza, Real Murcia y FC Cartagena en la competición copera.
-
