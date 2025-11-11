Conoce en directo los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

12:43

Posibilidades de que FC Cartagena y Real Murcia se enfrenten a un Primera División

Esta opción tiene un algo más de un 10% de posibilidad de que suceda. Tendrían que ser la primera bola que saquen del bombo de Primera Federación para que les toque un equipo de la máxima categoría del fútbol español. No hay posibilidad de que exista un derbi en esta ronda de la Copa del Rey