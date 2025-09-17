El Cieza pone la directa y los filiales dan la sorpresa

El grupo murciano de Tercera División, la 'Champions' particular de la Región, ha echado andar con grandes sorpresas en las dos primeras jornadas que se ... han disputado. El grupo XIII ha dado el pistoletazo de salida y ya hay un gran favorito al ascenso directo a Segunda RFEF, privilegio que la temporada pasada se llevó el Lorca Deportiva. En esta campaña, la entidad más dominante, al menos en el inicio, es el Cieza de Ranko Despotovic.

El conjunto espartero lleva dos victorias en dos encuentros, ante el Caravaca y el Santomera, y quieren hacer los deberes cuanto antes para tomar distancia con el resto de favoritos en la pelea por el ascenso. Ya se quedaron cerca la temporada pasada y no quieren que la Segunda RFEF se les vuelva a escapar.

Los que también han arrancado con el pie en el acelerador son los filiales, sobre todo los del Real Murcia y Yeclano. Los del Altiplano, recién llegados a la categoría desde Preferente, solo saben ganar en su estreno en Tercera Federación, donde ya se han deshecho de El Palmar y el Mazarrón. Algo similar a lo que está cuajando el segundo equipo grana. Los de Adrián Colunga, segundos en la tabla, pasaron por encima del Deportivo Marítimo en el primer duelo de la temporada y se impusieron a El Palmar a domicilio el pasado fin de semana, lo que les ha permitido firmar un arranque ilusionante.

Los recién llegados

Otros dos recién llegados al quinto escalón del fútbol español que están firmando un notable inicio son el Olímpico de Totana y el Santa Cruz, ambos con cuatro puntos tras sumar un triunfo y un empate en los dos primeros envites.

Por el contrario, las grandes decepciones de esta apertura de temporada son el Santomera, que no ha sumado ni un solo punto y hace pocos meses luchó en el 'playoff' por ascender y El Palmar, que ha empezado con mal pie y no ha estrenado su casillero de puntos.

El Molinense, uno de los favoritos para pelear en la cabeza de la tabla, ha tenido un inicio irregular, con un triunfo ante el Cartagena B y una dura derrota en casa ante el Olímpico de Totana.