El Cartagena llega tarde, sin pegada y con los errores de siempre al derbi

Los derbis son para competirlos noventa minutos y ahí estuvo la diferencia del partido. El Real Murcia se mantuvo firme, seguro y muy certero de ... principio a fin, al aprovechar sus acercamientos y cerrar todas las puertas del gol a su rival. El Cartagena, por el contrario, ni supo aprovechar sus acercamientos ni mantuvo el 100% de su nivel. La primera media hora del equipo de Javi Rey fue horrible, caótica y repleta de imprecisiones que dieron alas a los granas.

El Cartagena no profundizó, se presentó tarde al derbi y lo pagó caro contra un Real Murcia que salió a mil revoluciones, que olió la sangre e inclinó el campo hacia el área de Lucho García. El acoso fue incesante y ese tramo de clara superioridad coincidió precisamente con el gol grana.

2 Séptimo gol encajado esta temporada a balón parado, el quinto de saque de esquina

El mismo error de toda la temporada persigue una y otra vez al Cartagena. La defensa del balón parado es el gran talón de Aquiles del equipo de Javi Rey. Ocurre desde el primer día y el cuerpo técnico no le encuentra remedio a esos errores. El de este lunes de Héctor Pérez es el séptimo gol que el Efesé encaja a balón parado, el quinto desde el saque de esquina. El defensa grana cabeceó al segundo palo por encima de Nacho Martínez, pero realmente el error fue sobre todo de Lucho García. El guardameta albinegro no estuvo nada acertado en las salidas por alto y se comió el córner dejando huérfana la portería.

3 Lamentable primera parte de Diego Gómez, fuera de sí, despistado y enlazando un error tras otro

Diego Gómez quedó señalado en la primera parte. Al extremo gallego le vino gigante la titularidad en el derbi y se vio realmente superado en la primera parte. El futbolista cedido por el Deportivo no hizo nada bien desde el principio, cuando entregó un balón en zona peligrosa a Ekain, enlazó varias pérdidas de balón y tampoco acertó en sus incursiones en ataque. Gómez no centró, no encaró ni tampoco se entendió con sus compañeros. La gota que colmó el vaso de sus 45 minutos llegó en el 41, al borde del descanso, cuando mandó a las nubes la ocasión más clara del Cartagena en todo el partido: estaba completamente solo y el tiro de primeras ni siquiera vio puerta. La grada pidió su cambio.

4 Solo De Blasis cambia la cara del equipo, plomizo, previsible, vertical y sin ideas

Solo la entrada de Pablo de Blasis en la recta final de la segunda parte cambió la cara del Cartagena. El argentino derrochó garra, energía, liderazgo y nunca se escondió para coger el balón, conducirlo y llevarlo hasta los tres cuartos de campo. Ninguno de los otros cuatro cambios surtió efecto: Calderón y Ander Martín no acertaron en sus centros laterales, a Edgar Alcañiz le faltó la claridad de otros días y Ortuño no pudo rematar ni quedarse ningún balón. A eso se le sumó que el otro delantero, Chiki, estuvo omnipresente durante todo el encuentro. No se le vio y confirma la necesidad de reforzar esa posición en el mercado de verano.

Así, al equipo se le vio plomizo, previsible y sin ideas para hacer daño al Real Murcia. Solo un disparo envenenado de Luismi Redondo a la cruceta puso en apuros a los granas y acercó el empate del Cartagena.

5 El tremendo enfado de Javi Rey con el cuarto árbitro que no se traduce en la expulsión de Vicente

Javi Rey terminó el partido tremendamente enfadado con el equipo arbitral. El entrenador del Cartagena, siempre sereno, reflexivo y directo delante de los micrófonos, nunca duda en ser exigente y demandar cualquier injusticia que ve desde el área técnica. Así, ya en la recta final del choque, se la vio con el cuarto árbitro para entregarle la tarjeta azul y que así revisara en el FVS una posible doble amarilla y expulsión a David Vicente. Era el minuto 80 de haberse validado esa acción el Real Murcia se hubiera quedado con diez hombres para defender. Rey ironizó, se dio la media vuelta y aplaudió con cierta sorna la decisión de los árbitros tras revisar la jugada.