Ceballos, capitán de la Minerva, despeja en el partido de ayer. J. M. R. / AGM
Fútbol (Tercera)

Bala Azul, Cieza y Mazarrón arrancan con fuerza la temporada

Los del Playasol tumban al Santomera (3-0) y los de La Arboleja pueden con el Caravaca (2-0) en una primera jornada sin demasiadas sorpresas

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:01

Arrancó la liga en el grupo XIII de Tercera División con mucho protagonismo para los equipos de Mazarrón, ya que el Bala Azul es el primer líder y el recién ascendido Mazarrón FC dio la sorpresa en El Secante de Alumbres. Los primeros golearon al Santomera en el Playasol (3-0), con goles de Belayachi, Cabrera y Dennys Silva. Y los segundos, con un doblete de Adnan, demostraron su buen nivel tumbando a la Minerva de Ceballos, Cristo Martín y Fran Cortés.

El Cieza también comenzó con buen pie, al imponerse en La Arboleja al Caravaca (2-0), con tantos de Ayoub y José Andrés. Buen ambiente en el campo y una demostración de que el equipo espartero será de los que luchen por el ascenso. También sumó los tres puntos, aunque con más suspense, el Real Murcia Imperial. Un tanto de Luiz Henrique en el minuto 87 dejó la victoria en casa frente al Marítimo (1-2).

El Águilas B, por su parte, consiguió un triunfo muy meritorio en el Camino Curtís. Francisco Hernández adelantó al filial blanquiazul y Forcada empató para el Muleño antes del descanso. En el segundo tiempo, con los goles de Lucas Benítez y Safi, los de El Rubial se quedadon los tres puntos. Empate a nada, mientras, entre los debutantes Olímpico de Totana y Santa Cruz en el Juan Cayuela (0-0).

En la jornada del sábado, el Molinense se llevó el gato al agua en Ciudad Jardín, en el reencuentro de los conserveros con Raúl Guillén, su técnico del año pasado. Dos tantos en sendos saques de esquina de Samu adelantaron a los de Molina de Segura. Mejoró tras el descanso el Cartagena B y Lázaro recortó diferencias (1-2). Por último, Pulpileño y UCAM empataron (1-1) y el Yeclano Deportivo pudo con El Palmar (2-1).

