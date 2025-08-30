El Alhama, aplastado en su vuelta a la élite por un Barça sin piedad

LA VERDAD Sábado, 30 de agosto 2025, 23:46 Comenta Compartir

El Barça femenino arrancó la defensa del título con una goleada de escándalo ante el Alhama (8-0). Nuevo curso y misma superioridad aplastante del conjunto blaugrana, que no tuvo piedad de un recién ascendido. La mala suerte quiso que el conjunto alhameño empezara el curso de su regreso a la élite visitando el Johan Cruyff y en el terreno de juego se notó el abismo que separa ambos proyectos actualmente. Pocas noticias positivas para las azulonas, al margen del debut en Primera de la jovencísima Carla Castiñeyras. La cartagenera, de 16 años, tiene un brillante futuro por delante.

El partido no tuvo historia. A los cinco minutos ya habían encontrado las locales la forma de superar el bloque bajo que plantó el Alhama y abrir el marcador con el tanto de Graham Hansen. Mapi León combinó con Aitana Bonmatí a la salida de un córner y centró para que la noruega rematase al fondo de la red llegando desde atrás. La siguiente en sumarse a la fiesta de presentación fue Aitana Bonmatí poniendo el 2-0 superados los diez minutos de partido y Ewa Pajor hizo el tercero antes de la media hora. El broche lo puso Ona Batlle, con un cañonazo desde fuera del área que se convirtió en el 4-0.

Laia Aleixandri, el único fichaje de la temporada en el Barça, arrancó el partido desde el banquillo, pero entró en el 56 para redebutar con la camiseta blaugrana. Dos minutos después llegó el quinto, obra de una Graham Hansen que se redimió de las ocasiones desperdiciadas en la primera parte. Lo cierto es que las paradas de la meta visitante, Elena Toro, evitaron una goleada todavía más abultada. Claudia Pina se reivindicó saliendo desde el banquillo anotando su 'hat-trick' para cerrar la goleada blaugrana. El Alhama jugará el domingo que viene en el campo del Levante.

