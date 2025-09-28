La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Águilas sucumbe ante el Extremadura en El Rubial (1-2)

P. R.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:23

El estadio de El Rubial fue escenario de un partido intenso y disputado en el que el Extremadura, actual líder de la categoría, logró llevarse los tres puntos tras remontar el tanto inicial del Águilas (1-2). El conjunto dirigido por Adrián Hernández planteó un encuentro valiente, consciente de la dificultad de medirse a uno de los equipos más sólidos del campeonato, y durante buena parte de la primera mitad llegó a tener el control del marcador y las mejores sensaciones.

La tarde comenzó de cara para los locales. En una acción de presión alta, el Águilas recuperó el balón en zona peligrosa y, tras una rápida combinación ofensiva, apareció Mario Abenza para firmar el primer gol del choque. En el último minuto del primer tiempo llegó el golpe anímico para los locales: una jugada bien trenzada del Extremadura terminó en los pies de Diego, que definió con calidad para establecer el empate justo antes del descanso.

La segunda mitad, el Extremadura, con mayor experiencia y oficio, fue encontrando su momento para golpear. Ese instante llegó en el minuto 65, cuando Juanmi Callejón, aprovechando un desajuste defensivo, conectó un disparo certero que se convirtió en el segundo gol de los visitantes. El tanto reforzó el plan de partido del líder, que a partir de entonces supo administrar la ventaja, frenando las acometidas de un Águilas que lo intentó hasta el pitido final, pero sin fortuna en los metros decisivos. Mientras, el Unión Malacitano venció 1-0 con gol de Ferrón al Melilla.

