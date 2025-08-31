La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Hernández, el pasado jueves, en el entrenamiento del Águilas en El Rubial. Gonzalo J. Martínez
Entrenador del Águilas FC

Adrián Hernández: «Mi reto es poner de nuevo en marcha a la afición del Águilas»

El técnico afronta su debut liguero en El Rubial tras una pretemporada «brutal» con un nuevo modelo y la ambición de «luchar por la zona alta»

Antonio Zomeño

Murcia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:29

Tras un 2025 duro en lo personal y un final amargo en La Constitución, Adrián Hernández (Churra, 44 años) ha desembarcado en el litoral aguileño ... con la misma pasión de siempre. Con ofertas de superior categoría sobre la mesa, el proyecto del Águilas convenció al técnico churrero para permanecer en la Región. Ahora ha aterrizado en El Rubial con un modelo renovado y un discurso cauto, pero con la ambición de reactivar a la grada desde el próximo domingo. El debut liguero, caprichos del sorteo, será ante 'su' Yeclano, donde se ganó el estatus de leyenda a base de unos resultados que confía replicar esta temporada en Águilas.

