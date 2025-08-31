Adrián Hernández: «Mi reto es poner de nuevo en marcha a la afición del Águilas»

Tras un 2025 duro en lo personal y un final amargo en La Constitución, Adrián Hernández (Churra, 44 años) ha desembarcado en el litoral aguileño ... con la misma pasión de siempre. Con ofertas de superior categoría sobre la mesa, el proyecto del Águilas convenció al técnico churrero para permanecer en la Región. Ahora ha aterrizado en El Rubial con un modelo renovado y un discurso cauto, pero con la ambición de reactivar a la grada desde el próximo domingo. El debut liguero, caprichos del sorteo, será ante 'su' Yeclano, donde se ganó el estatus de leyenda a base de unos resultados que confía replicar esta temporada en Águilas.

–Han sido unos meses movidos.

–Han sido unos meses muy difíciles en lo personal. Este 2025 está siendo duro, hasta el punto de que incluso me ha podido afectar en el rendimiento laboral. No ha sido mi mejor momento personal, pero estoy convencido de que todo va a ir a mejor.

–Con esa mochila a cuestas, vino aquel agónico descenso a Segunda RFEF en La Constitución y su salida de Yecla.

–Lo que pasó en el último partido con el Yeclano fue cruel, nos quedamos muy jodidos. La salida era una decisión que teníamos tomada de antes, porque creíamos que ya habíamos cumplido una etapa. Hemos tenido un ciclo maravilloso, pero sentíamos que era el momento de buscar nuevos retos, aunque nos hubiera gustado terminar manteniendo al equipo en Primera Federación.

UN 2025 COMPLICADO «Han sido unos meses muy duros en lo personal, hasta el punto de afectar a mi rendimiento laboral»

–Ofertas no le faltaron, incluso varias del fútbol profesional. ¿Por qué eligió al Águilas?

–La idea era irnos fuera, pero estas circunstancias personales, unidas a la buena comunicación que tuve con Pedro Reverte y Alfonso García, hicieron que me quedara en la Región. Pero lo principal fue esto, lo mucho que me gustó el proyecto, el interés que he sentido por su parte. Con este cóctel, decidimos que el mejor lugar era Águilas.

–¿Cómo ha ido la pretemporada? ¿Está satisfecho?

–Estamos haciendo sesiones muy intensas, con una carga de trabajo brutal. El objetivo es ser competitivos más adelante, para que no nos pase como otros años en los que, quizá, nos hemos quedado cortos de preparación física. El equipo está respondiendo bien, aunque ahora mismo las piernas pesan. En materia de conceptos todavía nos queda mucho por adquirir, pero enseguida empezaremos a recoger los frutos.

–¿Dónde ve ese margen para que este Águilas sea el que imagina?

–En los primeros momentos sin balón nos falta mucho, tanto en fase ofensiva como defensiva. Con balón también tenemos que mejorar la verticalidad, el cambio de frente de juego y, sobre todo, ser un equipo más adaptable a lo que los rivales nos planteen. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a las diferentes alturas defensivas, pero esto es un proceso que se adquiere poco a poco.

EL LIBRILLO DE ADRIÁN «Tenemos un modelo mucho más completo; queremos pasar a dominar todos los registros»

–¿Cómo valora la plantilla para el debut ante el Yeclano?

–Tenemos una plantilla capaz de solventar ese tipo de bajas que, por ejemplo, sufrimos ante la Minera. Esto tiene que ser un acicate para los jugadores, porque esta va a ser la tónica. En pretemporada no hemos querido forzar a nadie, pero durante el año habrá bajas, y por eso hemos intentado traer jugadores que puedan desempeñar varios roles.

–En proyectos anteriores, usted tenía un peso enorme en la confección de plantilla. ¿Cómo está yendo el trabajo junto a una figura como Pedro Reverte?

–Ha sido una liberación. Estoy muy contento, nos entendemos a la perfección. Dentro de que él tenga la última decisión, Pedro es una persona que siempre consulta con lo que busco para el modelo y la verdad que, a día de hoy, estoy encantado con su trabajo.

–¿Ha tenido tiempo para que el grupo asimile ese modelo?

–Estamos en el proceso. Al equipo le queda coger la chispa, la energía y ciertos conceptos. Quizás es cosa de mi periodización, pero todavía no está el equipo como yo quiero que esté, ni mucho menos. Estamos contentos porque hemos impuesto una carga de trabajo brutal, pero diría que estamos a un 30 o un 40 por ciento de lo que quiero conseguir.

–¿Y qué quiere conseguir?

–Estamos desarrollando un modelo mucho más completo que años anteriores, más adaptable. Se trata de tener opciones verticales, directas, y opciones indirectas, con juego de posición; queremos pasar a dominar todos los registros. Hay jugadores que te dan esa posibilidad; nos tenemos que adaptar a ellos para intentar sacarles su mayor rendimiento.

–El sorteo del calendario salió caprichoso, con el debut en casa ante 'su' Yeclano.

–Me hubiera gustado que tocara un poco más alejado en el tiempo, habría sido un proceso menos impactante. Pero estoy contento por volver a ver a amigos de Yecla, como los directivos, el cuerpo técnico, colaboradores y, sobre todo, a los aficionados.

–Desde el Águilas se ha intentado rebajar la presión, pero es difícil no pensar en el 'playoff' de ascenso. Ese es el objetivo, ¿no?

–Los últimos años, el Águilas ha formado varios proyectos para ascender, con mayores presupuestos, y todavía no se ha conseguido entrar al 'playoff'. Primero tenemos que centrarnos en intentar conseguir la permanencia, y a partir de ahí luchar por la promoción, porque el fútbol es muy caprichoso, y una casa se construye por los cimientos.

–¿Cuál es el objetivo personal de Adrián Hernández en esta nueva etapa en el Águilas?

–Mi reto es luchar por la zona alta pero, sobre todo, poner en marcha de nuevo a la afición del Águilas, esa hinchada aguerrida y cariñosa. Queremos que la gente disfrute de momentos parecidos a los que hemos vivido en Yecla. Ese es mi reto personal en este nuevo proyecto.