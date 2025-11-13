La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Motta grita el gol de la victoria contra el Barça ante la presencia de Darío, Mellado y Gon. Antonio Gil/ AGM
Fútbol sala

Motta, 'Il Cannoniere' de sangre fría en los momentos cruciales

El italobrasileño del Jimbee está de dulce con ocho goles, algunos cruciales, como los que dieron el triunfo ante el Barça y el Osasuna

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El Jimbee sigue con paso firme y suma cinco partidos seguidos sin perder después de su traspié contra el Noia. Primero, contra el Barça sacaron ... tres puntos de mérito para poner rumbo a Polonia, donde dejaron claro que este año también van a por la Champions. Esta temporada ya tienen la experiencia que les faltaba el curso pasado. Tras el periplo europeo, siguieron con su buen hacer ante Osasuna, donde tuvo que aparecer Motta para sacar a tiempo las castañas del fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

