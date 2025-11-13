Motta, 'Il Cannoniere' de sangre fría en los momentos cruciales

El Jimbee sigue con paso firme y suma cinco partidos seguidos sin perder después de su traspié contra el Noia. Primero, contra el Barça sacaron ... tres puntos de mérito para poner rumbo a Polonia, donde dejaron claro que este año también van a por la Champions. Esta temporada ya tienen la experiencia que les faltaba el curso pasado. Tras el periplo europeo, siguieron con su buen hacer ante Osasuna, donde tuvo que aparecer Motta para sacar a tiempo las castañas del fuego.

Estuvieron muy cerca de quemarse, como contra el Palma o el Noia, donde el tramo final decidió que la victoria cayese del lado contrario. Pero en el Jimbee hay un jugador especialista en rescates agónicos de última hora y, si tiene la ocasión, no duda en romper la red del rival. Y es que Motta tiene un don especial. Siempre aparece en los momentos cruciales, cuando el marcador juega en su contra, él siempre encuentra la manera de darle la vuelta. El italobrasileño está completando un inicio de curso excepcional con ocho tantos, de los que la mitad han llegado 'in extremis'.

Un auténtico experto

Su doblete en la jornada 2 ante el Ribera Navarra son los únicos goles que ha celebrado en la primera mitad de un partido. A raíz de ahí vino el tanto en el minuto 37 para hacer el 3-1 ante el Peñíscola y bajarle los ánimos a los de Valladares, que estaban rondando el empate. Frente al Alzira no falló desde el doble penalti para volver a ampliar la ventaja a dos goles, pero en esta ocasión los valencianos estaban mansos.

El '14' melonero solo ha marcado dos goles en la primera parte de un partido en todo el curso y fue en la jornada 2

La secuencia de milagros del 'Il Cannoniere' [el cañonero] empezó en Torrejón, cuando un latigazo suyo a falta de tres minutos para el final recortó distancias e inició la jugada del gol del empate de Waltinho. Pero donde ha dejado su nombre grabado a fuego ha sido en Barcelona y en Pamplona. A ambos les ha hecho lo mismo. Les ha dejado ilusionarse para romperles el corazón cuando el cronómetro llegaba a cero.

Antonio Pérez y Pachu pusieron para sus respectivos equipos la igualada en el marcador cuando restaban 180 segundos y Motta sabía que había llegado su momento. Los culés vieron cómo un punterazo se colaba por la cepa del poste de Dídac y los navarros cómo superaba a Asier con un disparo cruzado con la camiseta de portero-jugador. Dos goles sobre la bocina que valen seis puntos para seguir a la caza de ElPozo.

Cambio de horario

El partido contra el Jaén Paraíso Interior de este sábado al final se jugará el domingo a las 19.00 horas porque el Olivo Arena acoge durante este fin de semana el Campeonato de España Cadete, Junior y sub-21 de Kárate. Los clubes, junto a la RFEF, han llegado al acuerdo de que el partido se dispute 24 horas más tarde de lo previsto.