El Luxol maltés, un mero trámite por el que tiene que pasar el Jimbee

El Jimbee contra el Luxol es de esos enfrentamientos que nadie quiere jugar. No aporta nada nuevo y lo único que puede ocurrir es que algún jugador caiga lesionado en algún infortunio. La ida en Malta dejó claro que hay mucha diferencia de nivel entre ellos y, con el 1-9 que refleja el global, es más que suficiente para estar en la siguiente ronda, donde todo apunta a que será contra el Kairat Almaty. Pero las normas son las normas y la eliminatoria es a doble partido, así que la vuelta se tiene que jugar en terreno cartagenero hoy a las 20.30 horas.

Duda puede tomarse este partido como un entrenamiento de alta intensidad para buscar soluciones al atasco que están sufriendo en liga, donde encadenan cuatro partidos sin ganar. También servirá para dar minutos a los menos habituales como Chispi o para que tengan minutos tres chicos del filial. Motta no se ha recuperado y no podrá jugar este duelo que era bueno para empezar a coger ritmo competitivo. El ítalo-brasileño es una pieza clave para el entramado melonero y no tenerlo al 100% pasa factura, como ocurrió el pasado martes ante ElPozo Murcia, donde se notó su ausencia en los minutos cruciales cuando su equipo atacaba de cinco. Un espacio-tiempo en el que Motta es letal.

Recuperar el olfato goleador

Veremos si el poco atractivo del partido y la hora tardía de un viernes de diciembre que da comienzo al Puente de la Constitución no hacen que esa afición, a la que Duda en la previa agradeció su compromiso en el derbi, deje más solo que de costumbre a su equipo.

El míster albinegro dejó claro que contra el Luxol St. Andrews su equipo tiene que volver a encontrar las sensaciones de cara a puerta porque «los resultados es un gol en 60 minutos y así no podemos vivir», refiriéndose a que no marcaron en la segunda parte contra el O Parrulo Ferrol y solo un gol en el derbi. «El objetivo es recuperar la sensación de equipo grande de que llegas y marcas», dijo Duda.

Los cartageneros llegan al partido mermados de bajas. Motta sigue en el dique seco, pese a entrar en la convocatoria el otro día. Además de Renato, Gon Castejón también. Esta no se debe a una lesión, simplemente para que el internacional español descanse de tanta carga física, según anuncia su entrenador. Por último, Cortés ya sabía que no iba a estar disponible desde que viese la roja en terreno maltés.

La eliminatoria está sentenciada, pero eso no quita que haya que jugarlo. Ya que se ha pegado la paliza de kilómetros, el Luxol intentará maquillar su imagen y, por lo menos, que el global no se amplíe demasiado. En el partido de ida se vieron superados en todas las facetas del juego, pero nunca bajaron la cabeza hasta que consiguieron el gol del honor. Un tanto merecido porque habían llegado en varias ocasiones a la contra.

