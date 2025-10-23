El Jimbee recupera efectivos para preparar el partidazo ante el Barça

Semana grande e ilusionante para el Jimbee Cartagena. El cuadro melonero no solo regresa a la competición, sino que lo hace por todo lo alto ... recibiendo al Barça en el Palacio de los Deportes (sábado, 13.00 horas, Teledeporte), cita para la que la entidad ha establecido el Día del Club, por lo que hasta los abonados deberán pagar por presenciar uno de los grandes partidos de la temporada en la liga regular.

El equipo de Duda se encontraba hasta hoy entrenando prácticamente en cuadro, debido a la plaga de lesiones que castigó al club las últimas semanas y a los compromisos internacionales de las selecciones, que se han llevado a varias figuras de la plantilla. Pero hay dos noticias positivas de cara a la sesión de hoy, la penúltima antes de la gran cita del fin de semana.

El pívot Pablo Ramírez desliza que ha renovado con el club, que aún no ha hecho oficial la firma del malagueño ni los detalles

La enfermería comienza a vaciarse. Y es que tanto Jesús Izquierdo como Fran Cortés ya están en perfecto estado y pueden ser de la partida si el técnico hispano-brasileño lo ve conveniente. Pero no son los únicos. En el club confían y son optimistas de cara a contar con dos grandes figuras del plantel: el ala brasileño Motta y el pívot malagueño Pablo Ramírez. Ambos son claves en el esquema de Duda y en la lucha por los objetivos más ambiciosos que tiene el conjunto melonero en los próximos días. Los dos últimos entrenamientos de la semana serán claves para confirmar las sensaciones de los dos futbolistas de cara al duelo contra el Barça, o si, por el contrario, es preferible esperar para lo que viene, que no es poca cosa. El que evidentemente no estará será Renato, que está descartado hasta dentro de unos meses tras pasar por el quirófano debido a una grave lesión de rodilla.

El equipo melonero afrontará la próxima semana los primeros duelos de Champions, el gran objetivo del año

Duda necesita recuperar efectivos ya, no puede esperar más. No solo por el choque ante el cuadro culé, en el que está en juego el liderato. Sino porque la próxima semana llega la competición más ilusionante para el equipo y el gran objetivo de esta campaña: la Champions. Los cartageneros se miden el jueves al Kauno Zalgiris (16.00 horas), al Anderlecht un día después (16.00 horas) y al Piast Gliwice el domingo 2 de noviembre (19.00 horas). Empieza el 'Tourmalet' para un Jimbee que afronta un tramo clave de la temporada con el regreso de alguna de sus piezas clave.

Otro motivo para celebrar

Ayer tuvo lugar en el puerto de Cartagena la presentación del balón oficial de fútbol y fútbol sala para esta temporada 2025/2026, en la que estuvo presente, entre distintas personalidades como el presidente de la FFRM, José Miguel Monje, y la alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo, el jugador Pablo Ramírez. El pívot malagueño deslizó que la afición melonera podía estar tranquila porque «he renovado con el club», algo que la entidad no ha hecho oficial por el momento.