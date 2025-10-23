La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Jimbee Cartagena celebran un gol en el partido ante el Alzira. J. M. Rodríguez / AGM
Fútbol sala

El Jimbee recupera efectivos para preparar el partidazo ante el Barça

Los internacionales regresan hoy a los entrenamientos con Duda, y Jesús Izquierdo y Cortés apuntan al choque; Motta y Ramírez podrían llegar al sábado

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:45

Comenta

Semana grande e ilusionante para el Jimbee Cartagena. El cuadro melonero no solo regresa a la competición, sino que lo hace por todo lo alto ... recibiendo al Barça en el Palacio de los Deportes (sábado, 13.00 horas, Teledeporte), cita para la que la entidad ha establecido el Día del Club, por lo que hasta los abonados deberán pagar por presenciar uno de los grandes partidos de la temporada en la liga regular.

