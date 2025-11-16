La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El pívot melonero Pablo Ramírez presiona el balón ante Míchel, del Jaén Paraíso Interior, anoche en el Olivo Arena. Jimbee Cartagena
Fútbol sala

El Jimbee rasca un laborioso empate del infierno de Jaén

Resiste a la polémica roja de Jesús Izquierdo, evita más goles con las paradas de Chemi y rescata un meritorio punto en la recta final gracias a Motta

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

Pese a las bajas, las polémicas y el incesante bombardeo a Chemi, el Jimbee Cartagena rascó este domingo por la noche un laborioso punto del ... Olivo Arena, un pabellón altamente complicado donde el Jaén Paraíso Interior rara vez suele dar su brazo a torcer (1-1). Un gol a balón parado de Gabriel Motta en la segunda parte sirvió para sumar un valioso punto que permite a los de Duda mantenerse en la parte alta de la clasificación.

