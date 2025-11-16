El Jimbee rasca un laborioso empate del infierno de Jaén

Pese a las bajas, las polémicas y el incesante bombardeo a Chemi, el Jimbee Cartagena rascó este domingo por la noche un laborioso punto del ... Olivo Arena, un pabellón altamente complicado donde el Jaén Paraíso Interior rara vez suele dar su brazo a torcer (1-1). Un gol a balón parado de Gabriel Motta en la segunda parte sirvió para sumar un valioso punto que permite a los de Duda mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto melonero suma y sigue. A pesar del evidente desgaste físico de jugar en Europa, de tener un calendario mucho más apretado que el resto de equipos y de lidiar con el capítulo de lesiones desde el día uno de la temporada, los de Duda son capaces de sumar hasta en sus días más nublados. El de anoche en Jaén fue uno de esos. El Jimbee no terminaba de sentirse cómodo cuando Míchel adelantó merecidamente a los de casa.

Jaén Paraíso Interior Espíndola, Raggiati, Alberto Ferraz, Míchel y Alan Brandi (quinteto inicial). También jugaron Esteban, Dani Zurdo, Joao Salla, Eloy Rojas, Ribeira, Bynho, Mareco, Mati Rosa, Luque y Dudu (ps). 1 - 1 Jimbee Cartagena Chemi, Tomaz, Gon Castejón, Motta y Pablo Ramírez (quinteto inicial). También jugaron Juninho, Darío Gil, Mellado, Osamanmusa y Jesús Izquierdo. Goles: 1-0, Míchel (minuto 15). 1-1, Motta (25).

Árbitros: Héctor Vilas y Javier Menéndez. Amarillas a Alan Brandi, Joao Salla, Alberto Ferraz, Bynho, Gon Castejón. Roja directa a Jesús Izquierdo en el minuto 15.

Incidencias: 6.500 espectadores en el pabellón Olivo Arena de Jaén. Jornada 10 de la LNFS.

Los problemas se solaparon para los meloneros. Ya no solo en forma de continuos ataques jienenses, sino también de polémica arbitral. Al cuarto de hora, Jesús Izquierdo puso la directa para intentar llegar a un balón en profundidad. Al capitán del Jimbee Cartagena le salió al corte el portero local, Espíndola, que fue con todo abajo. En las imágenes de televisión no se vio nada raro, aunque los árbitros decidieron expulsar al de Campos del Río, que primero pidió disculpas al guardameta (no pudo continuar) y luego se marchó al túnel de vestuarios con cara de resignación.

El equipo es segundo en la clasificación y sigue sumando pese a tener las bajas por lesión de Cortés, Waltinho y Renato

Afortunadamente para el Jimbee, Chemi nunca se olvidó de hacer acto de presencia siempre que se solicitaron sus servicios. El vertiginoso inicio de la segunda parte por parte del Jaén obligó al portero mazarronero a sacar su mejor repertorio de paradas. Dani Zurdo, Eloy Rojas, Raggiati... Todos intentaron abrir distancias en el marcador. Pero el Jimbee resistió. Y desde esa fortaleza empezó a creer, a dar un paso al frente y, sin demasiado peligro, a merodear el área de Dudu.

Quien más y mejor lo intentó fue Gon Castejón. El chico crece a pasos agigantados desde la temporada pasada y protagonizó un par de disparos al lateral de la red. También raseó dos Darío Gil y algún que otro Mellado. Aunque la bola no entraba, quedaba un mundo de segunda parte y la mejor noticia para el Jimbee es que sí logró lcargar de faltas al Jaén.

Tomaz perdona el 1-2

En el minuto 25, los jienenses cubrieron el cupo y los de Duda vieron la luz con un doble penalti. Ahí, como en casi todas las jugadas de estrategia, Motta no suele perdonar. El italobrasileño engañó a Duda con un disparo potente, cruzado y a media altura (1-1). Mellado lo intentó en la recta final, el mejor tramo de partido para los meloneros. Pero quien realmente estuvo cerca de sellar la remontada fue Tomaz. En una jugada mil veces vista en el Palacio, Gon Castejón cruzó la bola al segundo palo y el cierre no acertó a meter la cabeza debajo de la línea por centímetros.

Empate justo, en cualquier caso, porque en los últimos segundos el Jaén protagonizó un par de disparos a la media vuelta. Ambos de Mati Rosa que pusieron el 'uy' en las gradas del Olivo Arena. Los locales, ciertamente, lo pelearon hasta el último suspiro y eso da más valor al punto del Jimbee. Sin Cortés, Waltinho ni Renato, los de Duda resisten, suman y siguen. No pone excusas Duda.

El cuadro melonero mantiene la segunda posición en la clasificación con 21 unidades, 6 menos que un ElPozo Murcia que sigue con la racha estelar de nueve victorias seguidas. Los de Duda no tiene tiempo de descanso: el miércoles (Palacio de los Deportes, 20.45 horas) toca recibir al Valdepeñas y luego, viajar hasta Malta para afrontar la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Luxol. Después, viaje a Ferrol (sábado 29), derbi (martes 2) y vuelta de la Champions (viernes 5). No hay tregua ni respiro para el cuatro veces campeón de fútbol sala.