El Jimbee se medirá al Luxol St. Andrews en los octavos de final de la Champions

Jesús Fernández Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Una de cal y otra de arena para el Jimbee Cartagena en el sorteo de octavos y cuartos de final de la Champions League de fútbol sala. Su primer rival será el campeón de Malta, el Luxol St. Andrews, que se ha colado entre los 32 mejores al ser tercero en el grupo del Benfica por tener mejor diferencia de goles que el KMF Loznica-Grad 2018 serbio, con el que sacó su único punto al empatar a cuatro. No debería ser ningún problema para los de Duda, que podrían, incluso, volver del partido de ida con la eliminatoria prácticamente zanjada. Ahora, la mente está puesta en ganar hoy a las 21.00 horas al Osasuna Magna, en la vuelta a la competición liguera.

El problema para estar en la 'Final Four' de Pésaro no es el Luxol, sino su rival de cuartos de final. Todo apunta a que será el Kairat Almaty, que primero tendrá que superar al Anderlecht. Los de Duda seguro que tienen ganas de revancha con los kazajos, tras la eliminación del año pasado en las semifinales de esta competición. Unas cuentas pendientes que harían aún más atractivo este duelo en unos hipotéticos cuartos de final, que están programados para el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

Además, la diosa Fortuna ha querido que solo uno de los portugueses pueda tener opciones de levantar el trofeo. Sporting y Benfica se cruzarían en los cuartos de final. Por su parte, el actual campeón, el Palma, tiene un camino de rosas. Primero tendrá que vencer al Hit ucraniano y en cuartos le espera o el Prishtina 01 o el Riga Futsal Club.

Linhares y Juninho se reencontrarán con sus exequipos, en un choque que el año pasado acabó siempre en tablas

La ilusión cartagenera de levantar la Champions es máxima. Los de Duda, en su segunda participación, quieren resarcirse del mal sabor de boca que se les quedó la temporada pasada. Su periplo este curso comenzó de la mejor manera: primeros de grupo y sin recibir goles. El Jimbee quiere seguir con su buen pie ante el actual campeón de la isla de Malta. No hay precedentes entre ellos, así que el duelo, que se disputará el 24 de noviembre, será el primero. Los meloneros viajarán primero en la ida y recibirán al Luxol el fin de semana del puente de la Constitución.

'Modo liga' activado

Hasta esa fecha, activan el modo liga donde quieren acechar al intratable ElPozo Murcia, que lidera la tabla. Esta noche reciben al Osasuna Magna en el Palacio, que precisamente llega tras caer contra los charcuteros por 3-0. Los navarros solo han sumado un punto en las tres salidas que llevan, pero consiguieron torcer el brazo del Palma Futsal y del Peñíscola. Es un rival peligroso que cuenta con jugadores de nivel como el ex del Jimbee Linhares o Dani Saldise. Pachu y Cerviño han empezado con la pólvora enchufada y son los máximos goleadores del Osasuna con cinco y cuatro goles, respectivamente. Miguel Hernández tiene a toda la plantilla disponible para el choque, ya que ha recuperado de lesión a Andrés Geraghty.

Duda tiene prácticamente a su equipo al completo. Aunque parezca un motivo poco noticiable, este año el hispano-brasileño ha tenido que sobreponerse a una multitud de bajas en cada partido. Tomaz, Pablo Ramírez, Cortés, Chemi y Jesús Izquierdo han tenido problemas físicos, sin contar con la grave lesión de Renato en la jornada inicial. Precisamente, para sustituirlo llegó Juninho procedente de Osasuna.

El jugador de 26 años ha dado un rendimiento inmediato desde que llegó y viene de cuajar unos buenos partidos en competición europea donde ha marcado dos goles. El que tendrá ganas de mojar será Pablo Ramírez, que no lo pudo hacer en Polonia y, tras superar sus problemas físicos, quiere volver a ser el pívot de referencia en el Jimbee. Tendrá que ganárselo a pulso porque el inicio de campaña de Waltinho y de Osamanmusa está siendo muy bueno. Entre los dos han marcado 14 goles para no echar de menos a Pablo Ramírez.

El que también está de dulce es Gon Castejón, que ha vuelto a ser llamado por Jesús Velasco para un amistoso frente a Italia el próximo martes 11 de noviembre. Los últimos precedentes entre navarros y cartageneros anuncian un choque igualado. El año pasado empataron a dos en sus dos cruces en la liga.