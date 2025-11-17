La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cortés en una imagen de archivo. Antonio Gil/ AGM
Fútbol sala

El Jimbee mantiene las bajas de Cortés y Waltinho para recibir mañana al Valdepeñas

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:26

El Jimbee Cartagena mantendrá como mínimo tres bajas para recibir mañana (Palacio de los Deportes, 20.45 horas) al Valdepeñas en la undécima jornada de la liga regular. El entrenador Duda, como el pasado domingo en Jaén, va a tener las bajas por lesión de Cortés y Waltinho, además de la ya conocidas de larga duración de Renato.

El pívot brasileño había empezado muy bien la temporada con goles, asistencias y liderazgo. Waltinho viajó incluso con la expedición al pabellón Olivo Arena de Jaén, pero a última hora se quedó finalmente fuera de la convocatoria por unas molestias en el isquio que muy probablemente lo dejen mañana en la grada. Al de Recife no se le espera hasta la ida de los octavos final de la Champions, la próxima semana.

Renato, cuatro meses

Esa fecha de regreso a las pistas también es la que desde el club prevén para Cortés. El ala almeriense recibió un golpe en la rodilla en el primer partido de la fase de grupos contra el Zalgiris lituano y desde entonces no ha podido volver a jugar. Sin embargo, actualmente está en la recta final de su recuperación y podrá volver a vestirse de corto el día 24 en Malta ante el Luxol Sant Andrews. A Renato aún le quedan aproximadamente cuatro meses de recuperación.

