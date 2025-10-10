La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mellado y Motta celebran un gol ante el Alzira. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol sala

Un Jimbee invicto no quiere soltar el liderato en Noia

Los de Duda afrontan la segunda salida de la semana en tierras gallegas, donde persiguen otro triunfo antes del Barça y de la Champions League

Fernando Perals

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:21

El Jimbee Cartagena parece un equipo inquebrantable. No pueden con él ni los rivales, ni las lesiones ni siquiera un calendario agobiante que les ... llena la mochila, y las piernas, de kilómetros en apenas tres días. Los de Duda afrontan hoy (17.00 horas) ante el Noia la segunda salida de la semana después del empate ante el Inter Movistar del pasado miércoles en Torrejón de Ardoz.

