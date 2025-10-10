Un Jimbee invicto no quiere soltar el liderato en Noia

El Jimbee Cartagena parece un equipo inquebrantable. No pueden con él ni los rivales, ni las lesiones ni siquiera un calendario agobiante que les ... llena la mochila, y las piernas, de kilómetros en apenas tres días. Los de Duda afrontan hoy (17.00 horas) ante el Noia la segunda salida de la semana después del empate ante el Inter Movistar del pasado miércoles en Torrejón de Ardoz.

Nadie ha ganado al conjunto melonero en las seis jornadas que han disputado los cartageneros. Y ningún equipo ha sido capaz de marcar tantos goles (29) en este arranque de temporada. Ese encuentro de más con el que cuenta el Jimbee tras haberse adelantado por la Champions es lo que mantiene líder al equipo de Duda con 14 puntos, uno más que el Barcelona.

Y es justo eso lo que busca el cuadro melonero en su visita a tierras gallegas: no despegarse de la primera plaza de la liga. La cita de hoy ante el Noia será dura, como todas las que se disputan lejos del calor del Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria. Enfrente, un equipo que no comenzó con buen pie la temporada, pero que llega tras cosechar dos triunfos seguidos en la pista de Xota y en casa ante Valdepeñas. El equipo de David Palmas es noveno, con dos victorias, un empate y dos derrotas en cinco jornadas, y mide al Jimbee en su mejor momento de lo que llevamos de temporada.

En el cuadro melonero no todo es felicidad. La enfermería sigue demasiado llena, lo que tiene preocupado a Duda. Renato, Cortés, Pablo Ramírez y Jesús Izquierdo no acompañarán hoy a sus compañeros en el pabellón Agustín Mourís, al igual que tampoco lo hicieron ante el Inter. Así que el técnico brasileño irá con lo justo en busca de un triunfo que se escapó en Madrid pero que sería el quinto en siete choques, un inicio prácticamente inmaculado.

«Nos enfrentamos a un equipo peligroso, que cuenta con una plantilla muy amplia y que ha mejorado con respecto al año anterior. Se notan las temporadas que llevan con su entrenador, son muy compactos y utilizan mucho al portero en el ataque. Tendremos que estar listos y concentrados si queremos lograr el objetivo», señaló el técnico brasileño en la previa del encuentro.

Un horizonte complicado

El choque ante el Noia le llega al Jimbee Cartagena antes de un primer 'Tourmalet'. Tras el parón por compromisos internacionales, el conjunto cartagenero tendrá que lidiar con el Barcelona en el Palacio de los Deportes (sábado 25, 13.00 horas). Y después llegará el turno de arrancar con la competición más ilusionante de la temporada: la Champions. Los meloneros se centrarán a partir del 30 de octubre en la pelea en su grupo A del torneo, donde se enfrentarán al Zalgiris, Anderlecht y Piast Gliwice en la misma semana.