La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Waltinho celebrando su gol con Darío Gil durante el partido de anoche.

Ver 14 fotos
Waltinho celebrando su gol con Darío Gil durante el partido de anoche. Antonio Gil/ AGM
Fútbol sala

El Jimbee inunda de goles el Palacio en su debut como local

El cuadro melonero hace una primera parte redonda y deja el encuentro encarrilado para una segunda más descafeinada

Pruden López

Cartagena

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:41

El Jimbee Cartagena se estrenó en casa con una contundente victoria sobre el Ribera Navarra tras rascar un punto en la pista del Palma. Con ... las bajas de Tomaz, Cortés y Renato, el Jimbee sumó tres puntos para preparar de la mejor manera el partido del sábado (18.15 horas) en el Palacio ante el Peñíscola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  3. 3

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  4. 4 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  7. 7 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  8. 8 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  9. 9

    Una donación histórica con seda de Garín para la Patrona de Murcia
  10. 10

    La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual sigue creciendo

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee inunda de goles el Palacio en su debut como local