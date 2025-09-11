El Jimbee inunda de goles el Palacio en su debut como local

El Jimbee Cartagena se estrenó en casa con una contundente victoria sobre el Ribera Navarra tras rascar un punto en la pista del Palma. Con ... las bajas de Tomaz, Cortés y Renato, el Jimbee sumó tres puntos para preparar de la mejor manera el partido del sábado (18.15 horas) en el Palacio ante el Peñíscola.

El encuentro comenzó con el Jimbee moviendo el balón desde el círculo central de la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena, dejando encasillado en su área al Ribera Navarra con sus posesiones y probando a Paulo. El primer gol llegó a los dos minutos de juego, obra de Mellado en el segundo palo donde solo tuvo que empujar el balón que se metió con suspense tras un buen servicio de Waltinho desde el córner. Apenas dejó el cuadro de Duda generar algo de peligro al equipo de Navarra. El protagonista del encuentro fue el equipo melonero, que siempre encontraba el hueco para finalizar las jugadas.

Jimbee Cartagena Chemi, Mellado, Gon Castejón, Pablo Ramírez y Osamanmusa. También jugaron Darío Gil, Jesús Izquierdo, Motta, Adri Rubio, Pablo Ramírez, Juninho y Motta. 8 - 2 Ribera Navarra Paulo, Mykytiuk, Chino, Malaguti y Fabinho Rocha. También jugaron Eric Pérez, Pablo Otero, David, Terry, Sepe y Alberto Lahuerta. Goles: 1-0, Mellado (2). 2-0, Motta (4). 3-0, Waltinho (9). 3-1, Eric Pérez (13). 4-1, Osamanmusa (16). 5-1, Motta (17). 6-1, Pablo Ramírez (19). 6-2, Terry (19). 7-2, Gon Castejón (39). 8-2, Carlos Alonso (39).

Árbitro: David Pizarro y Jairo Leiva. Amarillas a Chino y Gon Castejón.

Incidencias: 3.054 personas en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

El conjunto visitante se puso con el hándicap de la quinta falta pronto, a los siete minutos de juego. Justo en la acción de la quinta falta, Motta puso el 2-0 en una jugada de pizarra ejecutada a la perfección. Se le ponía cuesta arriba el encuentro a un Ribera Navarra asfixiado por la presión melonera. Llegaba el duelo al ecuador de la primera parte y el equipo de Cartagena seguía mandando y dominando el partido. El 3-0 llegó desde las botas de Waltinho en una buena volea desde la frontal del área en un córner. Con este marcador, el técnico visitante optó por meter al portero-jugador estando todavía en el minuto 10. Pero el Jimbee no daba tregua. El Ribera Navara recortó distancias con una buena jugada individual de Eric Pérez (3-1).

Ribera Navarra intentó rascar algo de peligro en el segundo periodo pero el Jimbee se mostró serio protegiendo el resultado

Tras el gol, durante el último tramo de periodo, el equipo visitante comenzó a tener más balón y a generar algo más que antes. El cuarto gol lo consiguió Osamanmusa con un misil tierra-aire indetectable para Paulo. El resultado de 4-1 lo amplió poco después Motta, desde el doble penalti. Y Pablo Ramírez, en la siguiente jugada de cabeza, hizo el 6-1. Tras encajar dos goles en apenas un minuto, Terry logró recortar distancias a un minutos del descanso (6-2).

Carlos Alonso se estrenó

En la segunda mitad, el equipo navarro tuvo más posesión pero el Jimbee no le permitía apenas crear algún peligro cerca de la portería de Chemi. Por su parte, el Jimbee Cartagena perdonó alguna ocasión al inicio del periodo pero con la seguridad de tener distancia en el marcador. Los segundos 20 minutos fueron más descafeinados con un Jimbee con el marcador muy a favor, tras hacer los deberes en el primer tiempo, y un Ribera Navarra que buscaba de alguna manera recortar distancias en el luminoso.

El cuadro melonero supo guardar el resultado conseguido en la primera parte y no caer en una de esas remontadas épicas que alguna vez se han visto en el Palacio. Sin embargo, el equipo visitante sí que tuvo más el balón que en la primera parte y probó más veces a un Chemi que volvió a estar impecable. El partido lo cerró Gon Castejón y el debutante Carlos Alonso, del filial, con dos goles en el último minuto mientras el Ribera Navarra atacaba con el portero-jugador. Debutó el brasileño Juninho.