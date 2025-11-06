El Jimbee, a evitar un largo viaje a Azerbaiyán, Kazajistán o Kosovo

El Jimbee Cartagena conocerá hoy el nombre de su rival en los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. Al quedar primero de ... grupo en la Main Round celebrada la semana pasada en Gliwice (Polonia) evita a los rivales más duros. En su mismo bombo, el dos, están el Illes Balears Palma, el Etoile Lavalloise francés, el Kairat Almaty kazajo, el Riga Futsal Club letón, el Piast Gliwice polaco y los dos representantes de la liga portuguesa, el Benfica y el Sporting Club. Ninguno de estos equipos puede cruzarse con el conjunto entrenado por Duda.

El rival de los cartageneros, por tanto, saldrá del bombo uno, que está formado por el Araz Naxçivan de Azerbaiyán, el Anderlecht belga, el Hjørring danés, el AEK Futsal Club griego, el Semey kazajo, el FC Prishtina 01 de Kosovo, el Luxol St. Andrews maltés y el FC Hit Kyiv ucraniano. La prioridad del equipo de Jiménez Bosque es evitar un viaje largo. El Araz Naxçivan de Azerbaiyán y el Semey kazajo son, por tanto, los dos equipos que el Jimbee no quiere ver ni en pintura.

La eliminatoria se celebrará a doble partido, la ida lejos de Cartagena el lunes 24 de noviembre y la vuelta, ya en el Palacio de Deportes, el viernes 5 de diciembre. Si los de Duda pasan esta eliminatoria tendrán que afrontar los cuartos de final el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026. Y la Final Four tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en el Palazzetto dello Sport de Pésaro, localidad turística de 92.000 habitantes situada en el Adriático. Será la primera vez que una ciudad italiana acoja una final four de la UEFA Futsal Champions League. La del año pasado tuvo lugar en Le Mans (Francia).

El sorteo de este jueves arrancará a las 14.00 horas en Nyon (Suiza). Antes, a las 12.15, hablará Duda, en la víspera del duelo liguero del Jimbee ante Osasuna Xota, que se disputa mañana en Cartagena a partir de las 21.00 horas. Con los navarros regresa el brasileño Linhares.