La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Duda y Rafa Fernández, el pasado domingo en Gliwice (Polonia). JIMBEE
Fútbol sala

El Jimbee, a evitar un largo viaje a Azerbaiyán, Kazajistán o Kosovo

Los cartageneros conocerán hoy a su rival en los octavos de final de la Champions, donde están en el bombo de los favoritos al título

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El Jimbee Cartagena conocerá hoy el nombre de su rival en los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. Al quedar primero de ... grupo en la Main Round celebrada la semana pasada en Gliwice (Polonia) evita a los rivales más duros. En su mismo bombo, el dos, están el Illes Balears Palma, el Etoile Lavalloise francés, el Kairat Almaty kazajo, el Riga Futsal Club letón, el Piast Gliwice polaco y los dos representantes de la liga portuguesa, el Benfica y el Sporting Club. Ninguno de estos equipos puede cruzarse con el conjunto entrenado por Duda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  5. 5

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  7. 7

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  8. 8 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  9. 9 La planta superior del murciano mercado de Verónicas quedará sin uso tras el fin de las obras de rehabilitación
  10. 10 Once trucos fiscales que puedes aplicar antes de que acabe el año para pagar menos en la próxima Declaración de la Renta

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee, a evitar un largo viaje a Azerbaiyán, Kazajistán o Kosovo

El Jimbee, a evitar un largo viaje a Azerbaiyán, Kazajistán o Kosovo