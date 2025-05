El Jimbee Cartagena tira de compromiso para ganar en Córdoba

Vuelta a la realidad para el Jimbee Cartagena una semana después de Le Mans. El bronce europeo ya es historia, ahora tocaba pensar en lo ... que resta de temporada: el 'playoff' por el título. Los cartageneros llegaban este sábado a la cita en Córdoba en quinta posición clasificatoria. Un puesto, hasta el momento, positivo de cara a evitar al intratable Peñíscola. Por su parte, el Córdoba afrontaba el partido sin nada en juego tras conseguir la permanencia en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero con ganas de hacer un buen papel en su último partido en casa.

El encuentro arrancaba con malas noticias para el equipo local por las molestias de su portero titular, Fabio, durante el calentamiento que le impidieron jugar. No tardó el cuadro de Duda en recuperar el balón intentando mover al equipo contrario a través de posesiones cortas que servían para encontrar huecos de cara a la portería de Victor. Sin embargo, el primer aviso llegó con la firma de Murilo con un disparo al palo de la portería de Chemi. En la réplica aparecía Motta con un golpeo que salvaba Víctor abajo. El Jimbee no podía dormirse porque, a pesar de no jugarse mucho, el Córdoba quería despedirse de su afición esta temporada con un buen resultado.

Ramírez abre la lata

El inicio fue positivo por parte del equipo melonero, que intentaba dominar el duelo desde el balón, pero los de Santoro estaban bien posicionados sobre el 40x20. Sobre el ecuador de la primera parte, la igualdad prevalecía tanto en el parqué como en el luminoso. Una igualdad que rompía Pablo Ramírez en una gran jugada personal para abrir la lata (0-1). Tras el gol, los cartageneros continuaban avasallando la portería cordobesa, lo que hizo que el míster local pidiese el tiempo muerto. De balón parado llegaba el segundo del partido. Tras una pausa táctica de Duda, esta salió a la perfección con una buena finalización al segundo palo de Gon Castejón (0-2). Con este resultado llegaba el cuadro portuario al descanso.

El segundo periodo comenzó con un Jimbee atrevido y volcado. A los cuatro minutos de la segunda parte volvía a aparecer Pablo Ramírez con un gran disparo desde la frontal que se estrellaba en el segundo palo y se convertía en el 0-3. El partido lo encarriló el cuadro cartagenero en una demostración de seriedad defensiva y efectividad en el ataque. Ese tercer tanto dejó medio noqueado a un Córdoba que en la primera mitad intentaba replicar pero en el segundo periodo se topó con una gran defensa visitante.

Los cartageneros aterrizan en el parón por la Copa con la mente puesta en llegar de la mejor forma mental y física al 'playoff'

Apurar las opciones

En el minuto 10 recortaba distancias el Córdoba en el luminoso con un gran golpeo de volea de Arnaldo Báez (1-3). A pesar de marcar, el cuadro andaluz se metía en problemas sin comerlo ni beberlo porque apenas un minuto después hacía la sexta falta con 9 minutos todavía por delante. El doble penalti lo falló Motta con un disparo buscando la escuadra que se marchó por encima del larguero. El encuentro parecía romperse, ya que el Córdoba vivía el mejor momento del partido a pesar de jugar con el hándicap de las faltas en contra.

Los últimos cinco minutos de encuentro lo jugó el equipo local con portero-jugador, pero eso es algo que Duda tiene estudiado y el rombo defensivo cartagenero no permitió que el conjunto cordobés consiguiese rascar algo en un partido donde no logro meter miedo a los cartageneros. Esta victoria hace que el equipo melonero afronte el final de liga regular en buen momento y demostrando que ya tiene la mente puesta en el 'playoff' por el título de liga, trofeo que quiere revalidar.