El blanqueño Mellado presiona a Mati Rosa, del Jaén, el pasado domingo en el pabellón Olivo Arena. JIMBEE
Fútbol sala

El Jimbee busca seguir invicto en el Palacio antes de ir a Malta

Sin Juninho, Waltinho ni Cortés por lesión, los de Duda reciben esta noche al Valdepeñas antes de centrarse en la ida de los octavos de la Champions

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El Jimbee Cartagena afronta este miércoles por la noche (Palacio de los Deportes, 20.45 horas) otro partido de la liga plagado de bajas por ... lesión. Sin Juninho, Waltinho ni Cortés, el equipo de Duda pretende continuar con su condición de invicto en casa, superar al Valdepeñas y poner ya los cinco sentidos en la ida de los octavos de final de la Champions, el próximo lunes 24 en Malta.

