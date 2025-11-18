El Jimbee busca seguir invicto en el Palacio antes de ir a Malta

El Jimbee Cartagena afronta este miércoles por la noche (Palacio de los Deportes, 20.45 horas) otro partido de la liga plagado de bajas por ... lesión. Sin Juninho, Waltinho ni Cortés, el equipo de Duda pretende continuar con su condición de invicto en casa, superar al Valdepeñas y poner ya los cinco sentidos en la ida de los octavos de final de la Champions, el próximo lunes 24 en Malta.

Salvo sorpresa o causa de fuerza mayor, el entrenador hispano-brasileño volverá a formar una alineación de circunstancias y salpicada por jugadores del filial. El ala Juninho tiene molestias en el tobillo y no iba a jugar el pasado domingo en Jaén, pero la polémica expulsión de Jesús Izquierdo obligó al cuerpo técnico a tirar del ala brasileño sin estar en plenas condiciones. En la enfermería van a permanecer por sendas lesiones en el isquio tanto Cortés como Waltinho. El primero está ausente desde el debut en la Champions y el segundo se cayó a última hora de la cita en el Olivo Arena.

Salvo que no quede más remedio, Duda no forzará máquinas esta noche y los reservará a los tres pensando en la importante cita del lunes 24 en Malta. Es la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Champions, competición que el Jimbee Cartagena desea ganar tras el agridulce sabor de la medalla de bronce de la temporada pasada. Esa es la prioridad y nadie se arriesgará hoy por un partido de la liga regular.

El calendario es tan apretado en el fútbol sala español, y en concreto para el conjunto melonero, que a Duda no le queda más remedio a veces que dosificar los entrenamientos. Ayer, en la previa del partido, aseguró que en ocasiones las sesiones no pueden ser de alta intensidad física por el corto espacio de tiempo entre los partidos. Tampoco ayudan los parones por selecciones, pues más allá de los jugadores nacionales están los casos extranjeros de Motta con Italia y Osamanmusa con Tailandia.

Solo tres puntos más

La cita de esta noche no va más allá de tres puntos más en juego. Es la jornada número once de las treinta en total de la liga regular. El equipo es segundo clasificado y salvo sorpresa mayúscula su clasificación entre los ocho primeros clasificados no corre peligro, ni ahora de cara a la Copa de España ni salvo catástrofe en junio con el inicio del 'playoff' por el título. Los de Duda, de hecho, no necesitaron completar un campeonato perfecto para ganar la liga, pues tanto en 2024 como en 2025 afrontaron el 'playoff' después de acabar en la quinta posición.

En el Valdepeñpas no hay demasiadas caras conocidas. El exmelonero Juanan está fuera de combate por lesión y en el banquillo el entrenador es Marlon Velasco, que hace solo unos meses eliminó al Jimbee de la semifinal de la Champions a las órdenes del Kairat Almaty kazajo. Los de Duda acumulan seis partidos seguidos sin perder y en el Palacio de los Deportes de Cartagena solo se han visto victorias; hasta la fecha ya cinco ante el Ribera Navarra (8-2), el Peñíscola (5-1), el Alzira (6-3), el Barcelona (4-3) y el Xota (3-2).