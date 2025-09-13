Campeón contra campeón, hoy en el Palacio de Deportes

Jesús Fernández Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Campeón contra campeón. Eso es lo que se podrá ver este sábado a las 18.15 horas en el Palacio de los Deportes de Cartagena en un duelo que medirá al Jimbee contra el Servigroup Peñíscola. Vienen con dos dinámicas muy diferentes, pero seguro que regalarán a los espectadores un apasionante duelo entre el que acabó primero la liga y el que, finalmente, consiguió levantar el título en los 'playoff'.

Poco se le puede reprochar al equipo castellonense, que tras un año en la élite, consiguió levantar su primer título y terminó la temporada como primero. Incluso, la temporada pasada del Peñíscola se puede resumir en una palabra: Murcia.

En la capital de la Región consiguió esa Copa de España donde se deshizo del Jimbee en cuartos de final, para luego arrollar al Barça con un escandaloso 8-2 y terminar de culminar la hazaña con un 3-4 en la final ante Palma Futsal. La otra casuística, con la que se le puede relacionar con Murcia, es que ElPozo dio la sorpresa y se lo cargó a las primeras de cambio en las eliminatorias.

Los de Duda quieren el triunfo en el Palacio para irse al parón de selecciónes con la mejor sensación posible

El presente es otro

La actualidad para el equipo de Santi Valladares es bien distinta. Como es normal, tras su buena temporada, los equipos con poder adquisitivo han pescado en el humilde Peñíscola y le han dejado sin sus mejores armas. Paniagua ha fichado por el Inter Movistar y Luciano Gauna por el Barça; a esos hay que añadirle las bajas de Pol Salas, Yeray (retirado) y Rafa López.

Para paliar y, en la medida de lo posible, hacer olvidar a 'Pani' ha llegado el ala Matheus Ferreira (Ciudad de Brasil, 27 años), procedente del Rekord Bielsko Biala polaco, donde ha marcado 112 goles en 159 partidos. Bernardo Araya (Santiago de Chile, 32) ha llegado para la posición de cierre. Un tipo experimentado, capitán de su selección y que ya conoce conoce la Liga española, tras un año en Burela. Las incorporaciones castellonenses se han cerrado con Nicolás Rosental (Buenos Aires, 21). Un ala-pívot que Peñíscola tenía cedido en Málaga.

Unos refuerzos que todavía no han surtido efectos en los resultados. Valladares y su equipo han caído ante Osasuna Magna y O Parrulo Ferrol. Ante los navarros, estuvieron combativos, pero hasta en tres ocasiones perdieron una renta a favor, que se culminó con el gol en el último minuto de los locales.

Contra los gallegos la historia fue distinta y llegaron a ir perdiendo 0-3 al inicio de la segunda mitad. Una losa pesada que fue imposible de levantar.

Los meloneros llegan con la moral por las nubes tras quitarse la espina de Palma con un 8-2 ante Navarra para espantar cualquier atisbo de duda y quieren irse al parón de selecciones con las mejores sensaciones posibles. Parece que Duda no podrá contar esta tarde ni con Tomaz ni con Cortés.