El UCAM Cartagena debuta con victoria en la Champions

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa triunfó en su arranque en la fase de grupos de la Champions League. El equipo cartagenero viajó hasta Francia para medirse al Evital ASRTT, al que derrotó por un marcador final de 1-3.

A pesar de que Tin-Tin Ho cedió el primer punto, las de Jesús Cantero se repusieron. La olímpica María Xiao se impuso por 0–3 a Liu Yangzi, igualando el marcador con un juego sólido y sin fisuras. Daniela Ortega fue protagonista en el tercer punto, resolviendo un duelo muy disputado ante Christina Källberg en el quinto set (9 - 11, 11 - 7, 9 - 11, 11 - 5, 2 - 6). Finalmente, Xiao volvió a la mesa para cerrar el enfrentamiento con un nuevo triunfo, esta vez ante Shao por 3-0, certificando el 1–3 definitivo.

El UCAM Cartagena tenis de Mesa continuará su participación europea el 16 de diciembre, a las 17:00 horas, como local ante TTC Novi Sad serbio. Luego disputará más adelante la vuelta contra Etival en fecha aún por confirmar, y finalizará la fase de grupos el 17 de enero, a las 17:00 horas, en Serbia.

