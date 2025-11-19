La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Xiao celebra con sus compañeras la victoria en Francia. RFETM
Tenis de mesa

El UCAM Cartagena debuta con victoria en la Champions

LA VERDAD

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa triunfó en su arranque en la fase de grupos de la Champions League. El equipo cartagenero viajó hasta Francia para medirse al Evital ASRTT, al que derrotó por un marcador final de 1-3.

A pesar de que Tin-Tin Ho cedió el primer punto, las de Jesús Cantero se repusieron. La olímpica María Xiao se impuso por 0–3 a Liu Yangzi, igualando el marcador con un juego sólido y sin fisuras. Daniela Ortega fue protagonista en el tercer punto, resolviendo un duelo muy disputado ante Christina Källberg en el quinto set (9 - 11, 11 - 7, 9 - 11, 11 - 5, 2 - 6). Finalmente, Xiao volvió a la mesa para cerrar el enfrentamiento con un nuevo triunfo, esta vez ante Shao por 3-0, certificando el 1–3 definitivo.

El UCAM Cartagena tenis de Mesa continuará su participación europea el 16 de diciembre, a las 17:00 horas, como local ante TTC Novi Sad serbio. Luego disputará más adelante la vuelta contra Etival en fecha aún por confirmar, y finalizará la fase de grupos el 17 de enero, a las 17:00 horas, en Serbia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  3. 3 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  4. 4

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  5. 5 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  6. 6 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  7. 7 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  9. 9

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  10. 10 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El UCAM Cartagena debuta con victoria en la Champions

El UCAM Cartagena debuta con victoria en la Champions