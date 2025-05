María Xiao: «Ser la referente del tenis de mesa conlleva una gran responsabilidad»

Olga Lorente Sábado, 3 de mayo 2025, 19:56 Compartir

María Xiao (Barcelona, 30 años) es la gran referente femenina del tenis de mesa en nuestro país. De padres chinos, nació en la ciudad condal pero se crió en Portugal, donde residió hasta que cumplió 18 años. El UCAM Cartagena la reclutó viendo su enorme potencial y con ellos ha ganado varios títulos e incluso un triplete en 2019 (Liga, Copa de la Reina y Ettu Cup). Hace unas semanas volvieron a levantar la competición doméstica y llegaron hasta cuartos de final de la Champions. En medio de todo, en octubre, se colgó con España la medalla de bronce en la prueba individual del Campeonato de Europa, convirtiéndose históricamente en la primera mujer en lograrlo con el equipo nacional. También ganó el oro en dobles mixtos con Álvaro Robles. Esta semana atiende a LA VERDAD para hacer resumen de esta intensa temporada, que todavía no ha terminado.

-Con el de este año son ya 23 títulos ligueros del UCAM Cartagena, los tres últimos consecutivos. ¿Saben todos igual?

-Siendo sincera, tengo que pararme a pensar cuántas llevo yo con ellas de esas 23 ligas que lleva el club. Creo que son cinco. Todos los títulos no saben igual porque cada uno tiene sus momentos. Por ejemplo, de este último me quedo con que el inicio de temporada fue buenísimo pero a comienzos del 2025 estuve enferma con gripe casi un mes y después me lesioné y tuve que parar casi dos semanas. Cuando estaba a punto de volver, me quitaron las muelas del juicio y estuve casi otra semana entera sin entrenar. Pero la Liga ya la tenemos y eso me ha dado mucha tranquilidad.

-Uno de los momentos más duros de la temporada fue el día en que se jugaban la Liga en Burgos y la vuelta de los cuartos de final de Champions en Berlín. Les pusieron ambos partidos en la misma fecha, sin posibilidad de cambiarlo y obligándoles a decidir. ¿Cómo afrontó la noticia el equipo?

-Fue un momento complicado, todas queríamos estar en los dos partidos y conseguir también las semifinales de la Champions, pero la Liga para el UCAM Cartagena es lo más importante y teníamos claro que era nuestro foco. Fue una pena, la verdad.

-¿Cómo se juegan anímicamente esos partidos?

-Cuando decides quedarte y no viajar a Berlín, vas al máximo con lo que tienes delante. Personalmente, estaba concentrada en el partido que tenía que jugar en Burgos y no pensé en nada más. Sabíamos que la Liga era nuestro mayor objetivo. Por tanto, no fue tan difícil de aceptar lo sucedido.

-Las mejores jugadoras del UCAM Cartagena fueron a Burgos y no a Berlín, ¿cree que el equipo tomó la decisión correcta de apostar por la Liga?

-Desde que llegué a este club, la prioridad y el objetivo siempre fue ganar todos los títulos nacionales posibles. Queremos hacerlo muy bien en Europa también, está claro, pero la Liga y la Copa de la Reina mandan.

-¿No ganar la Copa de la Reina, entonces, es una espinita?

-Ha sido una temporada muy intensa con los Juegos Olímpicos, el Europeo y mi club. Estoy muy contenta pero nunca antes había estado tanto tiempo sin entrenar. Entre unas cosas y otras, el parón que tuve que hacer fue muy largo. No he tenido mucha suerte este curso, pero ya estoy perfecta. Mi fuerte gripe empezó precisamente en la Copa de la Reina y fui muy irregular. No quiero ponerlo como excusa para no llegar a la final o levantar el título porque no soy la única jugadora del equipo, pero fue duro.

-La temporada con su club la ha combinado de forma sobresaliente con la selección. En octubre ganó la primera medalla de oro para España en un Europeo, en dobles mixtos, de la historia. ¿Qué se siente?

-Ha sido la primera medalla y creo que no será la última. Espero que podamos repetir este éxito el año que viene, de nuevo en el Europeo. Fue todo perfecto, afrontamos los partidos muy bien y nos merecíamos un buen resultado después de todo lo que habíamos invertido tanto la Federación Española como nosotros en prepararlo.

-También se colgó en ese Europeo el bronce en individual, que es la primera presea para nuestro país en categoría de mujeres. ¿Cómo lleva ser la gran referente femenina del tenis de mesa en España?

-Es un honor increíble pero también conlleva una responsabilidad muy grande. Espero que con nuestros resultados, las nuevas generaciones tengan más motivación. Ojalá que lo que estoy haciendo ayude a demostrar a las jóvenes que con trabajo todo es posible. Se puede seguir haciendo historia en el tenis de mesa español. Estoy segura.

-Sus padres también han sido jugadores de tenis de mesa. ¿Le dan consejos y analiza los partidos con ellos?

-Siempre ven mis partidos en directo, sin importar el horario. Siempre están ahí, siempre están pendientes antes y después de los encuentros. Son mi mayor apoyo, además de mis entrenadores.

-¿Qué próximo retos tiene marcado su calendario?

-El Mundial, que arrancará el 17 de mayo en Doha. El objetivo es intentar conseguir una medalla en dobles mixtos.

-Ha ganado el triplete con el UCAM Cartagena, ha ganado medalla en un Europeo y ha estado en Juegos Olímpicos. ¿Con qué sueña ahora?

-Con esa medalla en el Mundial de este mes. Más a largo plazo, mi sueño sería lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos.

-Muchos años ya afincada en la Región de Murcia. ¿Dónde se ve usted dentro de cinco años?

-Llevo aquí prácticamente una década y estoy encantada. Si todo va bien, dentro de cinco años espero estar todavía en el UCAM Cartagena. Me siento muy cómoda en el club y estoy muy feliz viviendo en la Región de Murcia.

Temas

UCAM