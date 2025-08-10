La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estrella Santoyo le entrega el testigo a Marina Delgado en la final del relevo 4x100 del Europeo sub-20 celebrado en Tampere (Finlandia). RFEA
Atletismo

La murciana Estrella Santoyo se queda lejos de su primera medalla internacional en el Europeo sub-20

La atleta del club UCAM Atlética Alcantarilla termina sexta junto al resto del equipo español en la prueba del 4x100 relevo en Tampere (Finlandia)

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:19

El equipo español del relevo 4x100 del Campeonato de Europa sub-20 que se celebra en Tampere (Finlandia) prometía, pero este domingo se quedó lejos de las medallas. La atleta murciana Estrella Santoyo, una de las cuatro velocistas que formaron el combinado nacional, no pudo lograr su primer metal internacional con 18 años. La deportista del club UCAM Atlética Alcantarilla teminó sexta en la final de la prueba, en la que compitió junto a Carla Awen Martínez, Marina Delgado y Laura Martínez y lograron un tiempo de 44.85, igualando la tercera mejor marca de siempre.

La victoria fue para la selección italiana, cuyas atletas, Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani y Kelly Ann Maevane, volaron sobre la pista y pararon el crono en un 43.72. Segunda fue Gran Bretaña (43.98) y tercero, Polonia (44.07). En cuarto lugar quedó Suiza (44.34), seguida de la República Checa (44.54), España, Francia, que fue séptima (45.10) e Irlanda, última (45.17).

Santoyo fue la segunda velocista encargada de coger el testigo de manos de su compañera Carla Awen y apretar el acelerador sobre el tartán. No fueron sus mejores 100 metros, puesto que fue superada por dos rivales, pero la murciana elevó el ritmo al final para intentar escalar posiciones en el turno de la tercera atleta, Marina Delgado.

Ni ella ni Laura Martínez, la última del equipo de relevo corto y encargada de cruzar la meta, fueron capaces de remontar posiciones y acabaron en un agridulce sexto puesto. A pesar de no subirse al podio, las jóvenes atletas españolas cuajaron un notable Europeo en Finlandia.

Era la segunda participación internacional de Estrella Santoyo. Con 18 años, la pupila de Juan Carlos Abellán debutó hace escasos dos meses en una competición fuera de nuestras fronteras y este domingo peleó por su primer metal en un torneo continental.

Hace dos semanas, la joven atleta murciana se subió por primera vez a un podio nacional y lo hizo en el escalón más alto. Santoyo se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España sub-20 que tuvo lugar en Badajoz, logrando el primer gran éxito de su corta pero meteórica carrera. La velocista del UCAM Atlética Alcantarilla acaba de emerger como una de las atletas con mayor proyección del país. Ya espera el siguiente reto. Las medallas no tardarán en llegar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  5. 5 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  6. 6 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo
  7. 7 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  8. 8

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  9. 9 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  10. 10 Aemet activa el aviso naranja por temperaturas extremas para el lunes en la Region de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La murciana Estrella Santoyo se queda lejos de su primera medalla internacional en el Europeo sub-20

La murciana Estrella Santoyo se queda lejos de su primera medalla internacional en el Europeo sub-20