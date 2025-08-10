La murciana Estrella Santoyo se queda lejos de su primera medalla internacional en el Europeo sub-20

Estrella Santoyo le entrega el testigo a Marina Delgado en la final del relevo 4x100 del Europeo sub-20 celebrado en Tampere (Finlandia).

Fernando Perals Domingo, 10 de agosto 2025

El equipo español del relevo 4x100 del Campeonato de Europa sub-20 que se celebra en Tampere (Finlandia) prometía, pero este domingo se quedó lejos de las medallas. La atleta murciana Estrella Santoyo, una de las cuatro velocistas que formaron el combinado nacional, no pudo lograr su primer metal internacional con 18 años. La deportista del club UCAM Atlética Alcantarilla teminó sexta en la final de la prueba, en la que compitió junto a Carla Awen Martínez, Marina Delgado y Laura Martínez y lograron un tiempo de 44.85, igualando la tercera mejor marca de siempre.

La victoria fue para la selección italiana, cuyas atletas, Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani y Kelly Ann Maevane, volaron sobre la pista y pararon el crono en un 43.72. Segunda fue Gran Bretaña (43.98) y tercero, Polonia (44.07). En cuarto lugar quedó Suiza (44.34), seguida de la República Checa (44.54), España, Francia, que fue séptima (45.10) e Irlanda, última (45.17).

Santoyo fue la segunda velocista encargada de coger el testigo de manos de su compañera Carla Awen y apretar el acelerador sobre el tartán. No fueron sus mejores 100 metros, puesto que fue superada por dos rivales, pero la murciana elevó el ritmo al final para intentar escalar posiciones en el turno de la tercera atleta, Marina Delgado.

Ni ella ni Laura Martínez, la última del equipo de relevo corto y encargada de cruzar la meta, fueron capaces de remontar posiciones y acabaron en un agridulce sexto puesto. A pesar de no subirse al podio, las jóvenes atletas españolas cuajaron un notable Europeo en Finlandia.

Era la segunda participación internacional de Estrella Santoyo. Con 18 años, la pupila de Juan Carlos Abellán debutó hace escasos dos meses en una competición fuera de nuestras fronteras y este domingo peleó por su primer metal en un torneo continental.

Hace dos semanas, la joven atleta murciana se subió por primera vez a un podio nacional y lo hizo en el escalón más alto. Santoyo se colgó la medalla de oro en el Campeonato de España sub-20 que tuvo lugar en Badajoz, logrando el primer gran éxito de su corta pero meteórica carrera. La velocista del UCAM Atlética Alcantarilla acaba de emerger como una de las atletas con mayor proyección del país. Ya espera el siguiente reto. Las medallas no tardarán en llegar.

