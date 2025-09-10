La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Ángeles Macián, en el Nacional en el que ha logrado el oro. World Rowing

María Ángeles Macián se proclama campeona de España de Beach Sprint

La cartagenera, de 18 años, confirma que no tiene rival a nivel nacional en esta disciplina que combina el remo con la carrera a pie

Francisco J. Moya y Olga Lorente

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:45

María Ángeles Macián (Cartagena, 18 años) llegó al remo de casualidad. Hasta hace dos años apenas lo había practicado. Sin embargo, el presidente de la ... Federación Murciana de Remo, Paco Moral, le dijo que tenía grandes cualidades para la disciplina de Beach Sprint, que será olímpica por vez primera en 2028. Y le animó a presentarse a las pruebas de la selección española. Dio en la diana. Desde entonces, la cartagenera no para de ganar. En todos los campeonatos, distancias y formatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  4. 4 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  5. 5

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  6. 6 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  7. 7

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  8. 8 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  9. 9

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg
  10. 10 Identifican a varias personas cuando hacían una barbacoa junto al río Chícamo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad María Ángeles Macián se proclama campeona de España de Beach Sprint

María Ángeles Macián se proclama campeona de España de Beach Sprint