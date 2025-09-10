María Ángeles Macián se proclama campeona de España de Beach Sprint

María Ángeles Macián (Cartagena, 18 años) llegó al remo de casualidad. Hasta hace dos años apenas lo había practicado. Sin embargo, el presidente de la ... Federación Murciana de Remo, Paco Moral, le dijo que tenía grandes cualidades para la disciplina de Beach Sprint, que será olímpica por vez primera en 2028. Y le animó a presentarse a las pruebas de la selección española. Dio en la diana. Desde entonces, la cartagenera no para de ganar. En todos los campeonatos, distancias y formatos.

Este fin de semana, en el Campeonato de España absoluto celebrado en la Línea de la Concepción, lo ha vuelto a hacer. Ha conquistado la medalla de oro en la modalidad individual femenina, a pesar de que se trata de su primer año de competición dentro de la categoría absoluta. Además, logró una medalla de bronce junto a su compañero de equipo Raúl Sánchez Hernández en la modalidad doble mixto absoluto.

Ampliar María Ángeles Macián y su compañero Raúl Sánchez, en la prueba mixta del Nacional. @FED_ESP_REMO

250 deportistas de 22 clubes procedentes de toda la geografía española ofrecieron un gran espectáculo en tierras gaditanas en una disciplina que combina velocidad en tierra con un recorrido de 500 metros en el agua, brindando a los espectadores pruebas rápidas, intensas y muy visuales. Se trata de remar muy rápido y de correr muy rápido. Y ambas cosas las hace muy bien la joven deportista cartagenera.

Comenzó practicando atletismo y después probó suerte con el piragüismo, hasta que hace dos años priorizó el remo

María Ángeles Macián nació en una familia con mucha tradición en los deportes náuticos, gracias al Club de Regatas de Cartagena. El remo y la vela formaron parte de su vida desde bien temprano, gracias a que lo practicaban sus padres. Quizá por eso, ella siempre tuvo claro que quería ser deportista profesional, lo que hasta hace apenas dos años no tenía claro era en qué disciplina lo haría. En edad escolar comenzó practicando atletismo y después probó suerte con el piragüismo, pero está siendo a través del remo, deporte que empezó a priorizar en 2023, con el que está experimentando ser deportista de élite. «Depende del día, entreno sobre dos y cinco horas diarias -entre gimnasio y el agua- y lo combino con mi carrera de Derecho Bilingüe en la Universidad de Murcia y reconozco que, a veces, es estresante. Tengo que tener muy buena organización para intentar sacarlo todo para adelante», explicó la cartagenera en una entrevista concedida a LA VERDAD el pasado mes de febrero.

Preparando el Europeo

Macián encara ya su preparación para el Campeonato de Europa organizado por la World Rowing, a celebrar en Antalya, Turquía, del 8 al 12 de octubre de 2025, participando para ello en la concentración nacional de la selección española de Remo Beach Sprint durante todo el mes de septiembre en el CAR de Los Alcázares, muy cerca de su casa.

En febrero se proclamó campeona del mundo por partida doble en el Mundial de Remo Indoor, tras ser la mejor en las pruebas de 500 metros y 2.000 metros de su categoría (W17 y W18). A estos dos oros después sumó un bronce absoluto ya que en la general de larga distancia terminó en tercera posición, situándose entre las 20 mejores remeras del mundo al ser la primera de nuestro país. En Beach Sprint no tiene rival ahora mismo y su sueño es colgarse una medalla olímpico en Los Ángeles 2028.