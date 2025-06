Mari Carmen Romero se queda sin el título mundial de WBC Silver

Fernando Perals Domingo, 22 de junio 2025, 23:44 Comenta Compartir

Enfado morrocotudo el que tiene la boxeadora Mari Carmen Romero, de 39 años. La de Puerto Lumbreras perdió el sábado ante la italiana Stephanie Silva en el combate por el título mundial de WBC Silver después de que dos jueces le dieran el voto a la luchadora local y el último emitiera un nulo en una decisión que considera «totalmente injusta».

La lumbrerense asegura que fue la que llevó la voz cantante durante todo el combate y su rival metió en distintos momentos la cabeza y realizó movimientos de dudosa legalidad. «Fui yo la que llevé las riendas en cada asalto, di los golpes más contundentes y fui para adelante siempre. Ella hizo varios gestos que en cualquier otro lugar le hubieran restado puntos, pero estaba en su casa y no fue así. Me quedo con mi nivel y con que la gente me ha dicho que soy la verdadera ganadora», dijo una Maribicho decepcionada.

Sin apoyos

Y triste. Porque la boxeadora tiene claro que si esa pelea se hubiera celebrado en España, donde debería haber sido «porque ese combate me lo dieron a mí para celebrarlo en casa», otro gallo hubiera cantado.

Por esa razón, la decepción de Mari Carmen Romero ha crecido, sobre todo porque nadie ha apostado por acoger esta pelea. «Es una pena que no tengamos los medios para poder llevarla a cabo. Aquí hubiese salido con el cinturón y da mucha rabia porque fuera siempre tienes que demostrar mucho más. Somos una familia humilde sin recursos suficientes para albergar el combate y es triste e incomprensible que ninguna administración haya ayudado con 20.000 euros para acoger esta cita, con lo importante y la publicidad que daría a la ciudad y la Región», apunta con enfado.

Maribicho se queda con la sensación de que o realizaba un K.O. o el cinturón se quedaba en Italia. Y así fue. La triple campeona de Europa espera que en la próxima ocasión la Región de Murcia recuerde que tiene una boxeadora laureada y apueste por ser sede de combates como el que podría haber ganado el sábado en la ciudad de Roma. «Me toca pensar en las peleas que me quedan por delante; motivada parahacer un gran trabajo», finaliza.