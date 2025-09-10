La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las participantes en la Copa de España, en acción. @ENCOSTACALIDA

Gisela Pulido conquista la Copa de España en aguas del Mar Menor

La catalana, diez veces campeona del mundo, se impone en el Nacional de Fórmula Kite, por delante de Adelaida Marquenie y Rocío Gómez de Salazar

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:39

La Copa de España de Fórmula Kite, celebrada el pasado fin de semana en aguas del Mar Menor coronó como campeona a la catalana ... Gisela Pulido en categoría femenina. Ha participado el equipo preolímpico español al completo. Alguna estará en la cita de Los Ángeles 2028. En categoría femenina era Gisela Pulido (RCN Barcelona) la ganadora de la Copa de España. Mantuvo un interesante duelo con la también olímpica portuguesa Mafalda Pires de Lima, que acabó tres puntos por delante de la española, pero que no optaba al título nacional.

