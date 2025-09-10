Gisela Pulido conquista la Copa de España en aguas del Mar Menor

La Copa de España de Fórmula Kite, celebrada el pasado fin de semana en aguas del Mar Menor coronó como campeona a la catalana ... Gisela Pulido en categoría femenina. Ha participado el equipo preolímpico español al completo. Alguna estará en la cita de Los Ángeles 2028. En categoría femenina era Gisela Pulido (RCN Barcelona) la ganadora de la Copa de España. Mantuvo un interesante duelo con la también olímpica portuguesa Mafalda Pires de Lima, que acabó tres puntos por delante de la española, pero que no optaba al título nacional.

La segunda y tercera plaza la plaza las ocuparon la castellano-manchega Adelaida Marquenie (CK Centro) y la deportista local Rocío Gómez de Salazar (RCR Cartagena). Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo kitesurf en la modalidad de freestyle, acabó siendo la que se colgara la medalla de oro, demostrando que sigue siendo la deportista de referencia en este deporte en España. «Cuando ganas una vez y otra vez es porque tampoco te relajas. La clave es tener esa ambición y esa competitividad de querer ser siempre la mejor», explicó la deportista catalana.

En categoría masculina también se disputaron un total de diez mangas en las que el dominicano Javier Deury Corniel fue el mejor en Open, ganando siete de las diez pruebas, las tres restantes las ganó Álex Climent, que acabaría segundo a tres puntos del americano, que no optaba al premio nacional. El podio de la Copa de España lo completaban los valencianos Jacobo Espí y Mateo Codoñer, ambos del RCN Valencia, ocupando la segunda y tercera posición respectivamente.

Un lugar preferencial

La Copa de España de Fórmula Kite ha estado organizada por la Federación de Vela de la Región de Murcia por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia, que sigue apostando por la vela en la comunidad y el Mar Menor, un lugar preferencial para la celebración de deportes náuticos y donde en el último año se han celebrado los Campeonatos de España de ILCA 6, Windsurfer y Patín y las Copas de España de las clases Europe y Formula Kite y el Campeonato del Mundo 470 Juvenil.

La competición de este fin de semana se celebró frente a la costa de Los Alcázares entre el CAR Región de Murcia y la Punta de las Olas, lugar donde se disputó el Campeonato de Europa de Formula Kite, previo a París 2024.