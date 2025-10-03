Yiyi: «Intento adaptarme lo antes posible, pero sigo buscando mi mejor versión»

Yaiza Relea, Yiyi, (Madrid, 27 años) se convirtió este verano en uno de los fichajes más deseados por el Alhama ElPozo en su regreso a ... la máxima categoría del fútbol español. Llegó de Osasuna (Primera RFEF), donde se convirtió en la máxima goleadora del equipo el curso pasado con 12 tantos. El pasado fin de semana, su actuación ante el DUX Logroño en Las Gaunas fue determinante para que el conjunto murciano firmase su primera victoria en liga (2-4): dio una asistencia y marcó dos goles. Hoy, Yiyi analiza en LA VERDAD el arranque del conjunto alhameño.

–¿A qué sabe la primera victoria de la temporada?

–A gloria, la verdad. Llevábamos mucho tiempo buscándola porque hasta ahora solo habíamos cosechado empates o derrotas y anímicamente la necesitábamos.

–Acaba de arrancar el curso, pero ¿sienten que el de Logroño era un partido clave ante un rival directo por la permanencia, por ser dos recién ascendidos?

–Somos conscientes de que hay seis equipos que somos rivales directos para mantener la categoría y Logroño era uno de ellos. Preparamos el partido durante la semana como un choque más, pero todas las jugadoras éramos conscientes de la importancia que podía tener de cara al largo plazo. Había que sacar de ahí los tres puntos como fuesen y lo hicimos.

LA MUDANZA A LORCA «Estamos muy contentas por jugar en el Artés, aunque se echa de menos el calor de la afición»

–Era la quinta jornada, han ganado un partido, han empatado dos y han perdido dos (uno, en el debut contra el Barça). Teniendo en cuenta que el Alhama ElPozo es un recién ascendido, ¿qué le dicen esos números?

–Considero que es un buen balance, ha habido partidos en los que se nos escaparon los tres puntos, como el día del Levante, pero estamos en el buen camino. No estamos mal, sinceramente.

–Su actuación fue más que destacable, asistencia en el primer gol de Belén y después doblete para remontar. ¿Está contenta?

–Mucho. Como jugadora nueva que soy en este equipo, creo que anímicamente me viene muy bien. Aunque al final, lo importante es conseguir la victoria y sumar los tres puntos. Quien marque los goles es secundario. Los comienzos son complicados, he intentado adaptarme lo antes posible pero sigo buscando mi mejor versión.

–¿Cómo es el proyecto del Alhama ElPozo para su regreso a la Liga F, conservando a 15 jugadoras del curso pasado?

–El primer objetivo es salvar la categoría, que ojalá se consiga lo antes posible. Después de eso, todo lo que venga, será bienvenido. Pero lo primero, mantenernos en la máxima categoría. Conservar el bloque del año pasado habla del proyecto continuista del club, nos han recibido con los brazos abierto. Sacaremos muchos resultados positivos gracias al buen ambiente que hay en el vestuario.

DESTACÓ EN OSASUNA «Llevaba mucho tiempo buscando la oportunidad de regresar a la máxima categoría»

–El Alhama ElPozo llevaba queriendo ficharla desde hace años. ¿Por qué se ha dado este año?

–Era un proyecto muy interesante para mí. El año pasado en Osasuna vivía desde fuera, como rival, el buen rollo que había en la plantilla del Alhama y eso ha sido determinante a la hora de tomar la decisión para venir. Además, yo llevaba mucho tiempo buscando la oportunidad de regresar a la máxima categoría y estoy muy contenta de que haya sido aquí.

–¿Cómo es Yiyi como futbolista?

–Tengo muy buen disparo y soy muy trabajadora. Intento siempre dar lo mejor de mí, siendo consciente de que eso no siempre sale. Soy consciente de que no soy delantera, que juego en una posición que tiene gol, pero el equipo es lo primero. Puedo ayudar al equipo desde las asistencias, no siempre marcando.

–¿Cómo es jugar en el Francisco Artés Carrasco de Lorca? Hasta ahora, el equipo jugaba como local en el José Kubala, pero la Liga F entendía que no cumplía la normativa esta temporada...

–Es un campo que está en perfectas condiciones y estamos muy contentas de poder jugar en él, aunque estemos a media hora de Alhama. La principal diferencia con el José Kubala es que en Lorca tenemos césped natural y en Alhama es artificial. La superficie cambia muchísimo en cuanto a la conducción del balón y los golpeos y, normalmente, a las futbolistas nos suele gustar más el césped natural. Aunque echamos mucho de menos el calor de la afición del José Kubala.

–Ya lleva muchos años en el mundo del fútbol y ha vestido la camiseta de muchos equipos. Desde su experiencia, ¿qué nivel tiene la Liga F este año?

–Exceptuando el Barça, que tiene estrellas a nivel mundial y que están en otra categoría, creo que la Liga F es muy competitiva. Prácticamente cualquier equipo puede dar la sorpresa, cualquier resultado es posible. Los partidos se están decidiendo por pequeños detalles y eso será lo que marque la diferencia.

–¿Se nota tanto desde dentro, desde la posición de futbolistas, la evolución del fútbol femenino en España?

–En Liga F se nota muchísimo, bastante más que en Primera RFEF porque hay muchas diferencias en cuanto a los medios para trabajar y a la visibilidad. Esto cada año irá a más seguro y eso es algo positivo.

–Sobre todo, las jugadoras de la selección española han cobrado una dimensión enorme y ahora abren portadas desde que ganaron el Mundial. ¿Qué le parece esto?

–Para nosotras que somos compañeras de profesión, es un orgullo ver todo lo que están consiguiendo y todas las apoyamos al máximo.

–¿A quién le hubiese dado el Balón de Oro?

–Sinceramente, me daba igual. Aitana Bonmatí es una jugadora increíble, pero todas se lo merecían. Al final, que hubiese más candidatas españolas para llevárselo (Alexia Putellas, Mariona Caldentey...) habla de que se están haciendo las cosas muy bien y eso es un orgullo para el fútbol de nuestro país. No tenía favoritas.

–Este domingo reciben al Deportivo, un rival que tiene los mismos puntos en la clasificación. ¿Cuál será la clave para llevarse la victoria?

–Jugaremos en el Pinatar Arena porque el Artés Carrasco lo están resemblando. Seguro que será un partido muy reñido, no tenemos que fijarnos en la clasificación porque cada jornada es un mundo.