Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena El trastatarabuelo de la jugadora del Barça fue el fundador de la Escuela de San Leandro y presidente de la Cruz Roja durante la revolución cantonal

Aitana Bonmatí, el pasado lunes, en la gala donde le entregaron su tercer Balón de Oro. En pequeño, el retrato de Antonio Bonmatí Caparrós.

Jesús Fernández Cartagena Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

Aitana Bonmatí (San Pedro de Ribas, 27 años) fue galardonada el pasado lunes con su tercer Balón de Oro. La catalana se aupó hasta el escalón más alto como la jugadora con más trofeos, superando a su compañera Alexia Putellas. Aitana es un ejemplo para muchas niñas que sueñan ser algún día ella. Ella ha tenido un camino con muchas trabas hasta conseguir ser la mejor futbolista del mundo. Ahora, gracias a su labor y a la de muchas otras jugadoras, el fútbol femenino ha ganado mucha visibilidad, aunque aún queda camino por recorrer.

Aitana es más que una crack dentro de un terreno de juego. Fuera de él, intenta ayudar en todo lo que puede en acciones benéficas, como cuando donó 50.000 euros para un proyecto de niños refugiados en Lesbos en 2021. Este año fue la madrina de la 20ª edición de Relatos Solidarios del Deporte y el dinero recaudado lo entregó a la Asociación Deportiva Ramassà, un club catalán que acoge a mujeres refugiadas con necesidad de asilo.

Guanyar la Pilota d’Or per tercera vegada consecutiva… no ho hagués imaginat mai. Merci a @ballondor por reunir a “la crème de la crème” del fútbol mundial en una noche tan especial y por reconocer a las futbolistas. (1/2) pic.twitter.com/McwrC13nRf — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) September 23, 2025

La solidaridad de Aitana le viene de familia. Su trastatarabuelo Antonio Bonmatí Caparrós fue el fundador de la escuela de San Leandro en Cartagena en el año 1862, presidente de la Cruz Roja en el municipio portuario durante la revolución cantonal de 1973 y el creador de la primera ambulancia marítima. Entre estos años su imagen «creció con notoriedad y fue muy querido dentro de Cartagena», confiesa José Antonio Alcaina, descendiente de Bonmatí Caparrós y familiar de la futbolista del Barça.

Ahora, su familia trabaja en un proyecto sobre su figura y, en general, sobre el «linaje Bonmatí», cuenta Alcaina, que es uno de los participantes de este trabajo, en el que también participa la madre de Aitana, Rosa Bonmatí.

El proyecto

Sus familiares ahora quieren honrar la memoria de su antepasado con un proyecto multimedia que muestre la labor humanitaria que hizo en Cartagena a mediados del siglo XIX, donde estuvo «haciendo comedores sociales, adoptando huérfanos, dando clases gratuitas nocturnas a obreros», dice Alcaina. Este trabajo constará de documental, libro y exposiciones sobre el apellido Bonmatí, que también aportó su grano de arena en Mazarrón, a través de la figura de José María Bonmatí, hermano de Antonio y primer presidente de la Cruz Roja en este municipio. Se espera que durante 2026 pueda ver la luz este proyecto que tendrá varias fechas de lanzamiento.