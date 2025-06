La murciana Daniela Arques vuelve a ganar la Eurocopa con España

LA VERDAD Viernes, 27 de junio 2025, 23:36 | Actualizado 23:49h. Comenta Compartir

De nuevo el Stadium Rezeszów. España visitaba el único campo en el que no pudo ganar en este campeonato de Europa sub-19 con la intención de guardar un buen recuerdo de este lugar. Las gradas azules y blancas, salpicadas por algún asiento de diferentes colores para dar esa nota discordante que siempre es importante en todas las cosas de la vida.

Las españolas, con la murciana Daniela Arques de salida en el banquillo, dominaron a Francia desde el inicio de la final. Manejo, toque y tranquilidad. Así llegaron las tres primeras ocasiones claras en las botas de una Pau Comendador que arrancó el partido con ganas. Las españolas dominaban, pero cuando las galas robaban en el centro del campo transmitían sensación de peligro.

Entonces llegó Cris Librán y se sacó un zambombazo desde fuera del área para adelantar a España con mucho merecimiento. Era el minuto 23 de partido. Doce minutos después, era Daniela Agote quien, aprovechando un robo en la medular y un pase al hueco de nuevo de Librán, metía la puntita de la bota adelantándose a la defensa francesa para ampliar la distancia en el marcador. Si hubiese que denominar la primera parte con un género literario, monólogo sería la opción más acertada.

Dominio español

El paso de los vestuarios calmó un poco el ritmo del partido, pero no el guión. El conjunto español, con Arques y otras compañeras ya calentando en la banda, seguía dominando con paciencia, controlando cada aspecto del partido, jugando al fútbol ante una Francia metida en su campo pese a ir por debajo en el marcador. «¡Calma, calma!» Se le escuchaba a la ayer cumpleañera Noelia gritar a sus compañeras pasada ya la hora de partido.

Amaya tuvo cerca el tercero a la salida de un córner, pero su remate a la media vuelta salió con menos potencia de lo que presuponía la intención del tiro. Poco después, Serrajordi lo intentaba desde la frontal también. Y fruto de esa insistencia, de esa intensidad y manera de jugar llegó el tercero de la propia Clarra Serrajordi, que peleó el balón con media defensa francesa hasta que finalmente acabó acariciando la red de Fernandes.

El cabezazo de Alba Cerrato que casi pone el cuarto y el posterior golazo de Noemí Bejarano desde la frontal dejaban claro que este equipo no sabe jugar de otra manera, no sabe no dominar, no sabe olvidarse del fútbol. Y es precisamente ese fútbol el que corona a España, una vez terminado el choque, como campeona de Europa por cuarta vez consecutiva en el que fue el mejor partido de la sub-19 española en el torneo.

Daniela Arques entró en el tiempo añadido, ya con todo decidido, para salir en la ficha del partido y festejar luego con sus compañeras el título, el segundo consecutivo que la murciana consigue con La Rojita. La centrocampista, que acaba de desvincularse del Levante y está cerca de firmar por el Sporting de Lisboa, sí fue titular en las semifinales frente a Italia, duelo en el que incluso lució el brazalete de capitana. Va de alegría en alegría con la selección.