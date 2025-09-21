El Murcia femenino encabeza una Tercera RFEF renovada

El fútbol femenino en la Región tiene un nombre propio, el del Alhama CF ElPozo. Por segunda vez en su historia, está compitiendo en la ... máxima categoría y busca su primera permanencia en la élite. Pero por detrás más equipos tratan de abrirse hueco desde Tercera Federación. Una categoría nacional que ha sufrido una reestructuración que la ha convertido en categoría territorial. A los Real Murcia, Alhama B y CAP Ciudad de Murcia se les han unido este año equipos como el SMX Athletic, el UCAM CF y el FC Cartagena, entre otros. La temporada empezó este pasado fin de semana con un atractivo duelo entre las granas y el SMX Athletic, que terminó 1-0, y cuenta con el CD Zeneta como primer líder del campeonato tras golear 12-0 al Alcantarilla FC.

La campaña pasada, la que sigue siendo cuarta categoría del fútbol español estaba formada por seis grupos en total. Los representantes de la Región estaban en un grupo 5 formado por 16 equipos. Hasta entonces, se tenían que enfrentar a otros clubes como el Betis B, el Sevilla B o el Granada B, cuyos primeros equipos están o han estado en la Liga F, así como el Almería o el Cádiz. El Alhama B fue capaz de quedar sexto, el Real Murcia terminó octavo y el CAP Ciudad logró ser decimoprimero. Y hace dos cursos, las granas aspiraron al ascenso. Finalmente, no pudieron ser campeonas y terminaron segundas. Por su parte, el Alhama B, el otro representante aquel año, quedó décimo.

Sin embargo, la Tercera Federación sufrió un gran cambio para esta campaña. Ahora es de carácter regional y consta de 18 grupos, al igual que ocurre en la Tercera RFEF masculina. Además, el número de equipos en cada grupo se ha reducido a 12. Solo el mejor líder de todos los grupos logrará el ascenso directo, mientras que el resto de primeros se enfrentarán en un 'playoff' para subir a Segunda Federación. La fase regular que acaba de comenzar terminará el fin de semana del 26 de abril con la disputa de la jornada 22.

El SMX Athletic nació hace 10 años con un espíritu formativo para el desarrollo de niñas y jóvenes y es un referente

Para el Real Murcia es el segundo año con Juando Alhama como entrenador del equipo, que dispondrá del bloque del año pasado. Con un gran número de renovaciones durante el verano, el técnico dispondrá de jugadoras tan reconocibles estos años como Amor Guiard, Ana Carrascosa, Ana Aráez, Tere Javaloy, Victoria o la capitana Laura Mazón. Mientras, el Alhama B que dirige Dani Torres querrá seguir la línea del curso pasado y el CAP Ciudad, con Nano como nuevo técnico tras una larga etapa con Jessy Tébar, intentará dar un paso más.

Aunque la categoría arrancó sin dar ninguna clase de facilidades y ambos equipos cayeron goleados ante el Unión Molinense (5-0) y ante el el ADYC El Puntal (6-1), respectivamente. Un aviso de cara al resto de la campaña con rivales que también ser competitivos.

Meses de ilusiones

Este año se unen además los tres mejores equipos de Preferente de la temporada pasada. El SMX Athletic Club de Murcia trae bajo el brazo un proyecto ya de 10 años que nació con un espíritu formativo para el desarrollo de niñas y jóvenes. Una labor que con el paso de los años ha convertido al club en uno de los grandes referentes del fútbol regional murciano. Igualmente, fueron acompañadas por el UCAM CF, en su primer año de vida, y el FC Cartagena, que ha fichado a Tébar. Precisamente, ambos se enfrentaron en la primera jornada (1-1).

Este Grupo 13 de Tercera RFEF lo completan el CCF Cartagena y la UD Águilas, que empataron 0-0 en el duelo inaugural el pasado sábado. Por delante quedan siete meses de competición en donde se pondrán en juego muchas ilusiones. El Alhama busca la permanencia en Primera y bajo su estela el fútbol regional busca más éxitos.

Laura Mazón vuelve a jugar un partido oficial más de un año después

No fue un fin de semana cualquier para Laura Mazón, capitana del Real Murcia. Fue su primer partido oficial en más de un año después de que una grave lesión le dejara en el dique seco la campaña pasada. Un contratiempo que no impidió que los granas renovaran a una de las jugadoras que más tiempo lleva en el club. La delantera llegó a la cantera del Murcia y fue cumpliendo etapas hasta llegar al primer equipo. La joven murciana ya acumula varias temporadas y ayer fue titular.