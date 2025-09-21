La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Laura Mazón y Ángela Bravo, capitanas del Real Murcia y del SMX Athletic, posan antes del partido. RMU
Fútbol

El Murcia femenino encabeza una Tercera RFEF renovada

La cuarta división del fútbol femenino español ha pasado de ser de categoría nacional a territorial y comenzó el pasado fin de semana

David Soria

David Soria

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:25

El fútbol femenino en la Región tiene un nombre propio, el del Alhama CF ElPozo. Por segunda vez en su historia, está compitiendo en la ... máxima categoría y busca su primera permanencia en la élite. Pero por detrás más equipos tratan de abrirse hueco desde Tercera Federación. Una categoría nacional que ha sufrido una reestructuración que la ha convertido en categoría territorial. A los Real Murcia, Alhama B y CAP Ciudad de Murcia se les han unido este año equipos como el SMX Athletic, el UCAM CF y el FC Cartagena, entre otros. La temporada empezó este pasado fin de semana con un atractivo duelo entre las granas y el SMX Athletic, que terminó 1-0, y cuenta con el CD Zeneta como primer líder del campeonato tras golear 12-0 al Alcantarilla FC.

