Eva Navarro, este miércoles en la Champions contra el PSG. AFP

Eva Navarro recupera su plaza en la selección española

La vuelta de la yeclana, a gran nivel como lateral derecho en el Real Madrid, coincide con los sonados regresos de Jenni Hermoso y Mapi León

Olga Lorente y Óscar Bellot

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:02

Comenta

El regreso de Jenni Hermoso a la selección española un año después, así como la vuelta de Mapi León, que no comparecía con la absoluta ... desde el 20 de julio de 2022, son las notas más relevantes en la lista que ofreció este viernes Sonia Bermúdez de cara a la semifinal de la Liga de Naciones que medirá a España con Suecia el 24 de octubre en Málaga y cuatro días después en Göteborg. No obstante, en clave murciana, la gran noticia de esta primera lista de la nueva seleccionadora es el regreso de Eva Navarro.

