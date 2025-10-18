Eva Navarro recupera su plaza en la selección española

El regreso de Jenni Hermoso a la selección española un año después, así como la vuelta de Mapi León, que no comparecía con la absoluta ... desde el 20 de julio de 2022, son las notas más relevantes en la lista que ofreció este viernes Sonia Bermúdez de cara a la semifinal de la Liga de Naciones que medirá a España con Suecia el 24 de octubre en Málaga y cuatro días después en Göteborg. No obstante, en clave murciana, la gran noticia de esta primera lista de la nueva seleccionadora es el regreso de Eva Navarro.

Y es que la yeclana está mostrando un gran nivel de juego esta temporada con su equipo, un Real Madrid que en la Liga F sigue lejos del Barça pero en la Champions ha empezado con paso firme. Este miércoles, sin ir más lejos, venció en París al PSG (1-2), con otra estupenda actuación de una Eva Navarro que ha sido reconvertida a lateral derecho por el nuevo entrenador blanco, Pau Quesada. Y le ha cambiado la vida. En París volvió a disputar los 90 minutos.

Porteras ata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astralaga (Eibar).

Defensas Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG), Irena Paredes (Barcelona), Mapi León (Barcelona), Jana Fernández (London City), Eva Navarro (Real Madrid), María Méndez (Real Madrid) y Lucía Corrales (London City).

Centrocampistas Alexia Putellas (Barcelona), Laia Aleixandri (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético), Aitana Bonmatí (Barcelona), Vicky López (Barcelona) y Clara Serrajordi (Barcelona).

Delanteras Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal), Esther (Gotham), Claudia Pina (Barcelona), Salma Paralluelo (Barcelona) y Cristina Martín-Prieto (Benfica).

El curso pasado, en su primera temporada en el Real Madrid, Eva Navarro encontró una competencia feroz. Para su entonces entrenador, Alberto Toril, Athenea del Castillo era titular indiscutible en el extremo derecho, Naomie Feller era su segunda opción y Linda Caicedo, una estrella mundial, era inamovible del once. Por eso, la jugadora nacida en Yecla, que siempre actuó como extremo derecha, tuvo un papel completamente residual. Sus números fueron más discretos de lo esperado. Participó en 31 de los 46 partidos que disputó su equipo, pero solo en once de ellos lo hizo como titular, firmando dos goles y dos asistencias.

Sin embargo, con la marcha de Toril y la llegada de Quesada al banquillo blanco todo ha cambiado para una Eva Navarro que ha visto recompensado su trabajo en el Real Madrid con un regreso a la selección española que posiblemente ni ella esperaba. Ahora, está por ver si Sonia Bermúdez la utiliza también como '2' o si, por el contrario, la sigue viendo como alternartiva para la demarcación de '7'.

«Partimos de cero»

Al margen de Eva Navarro, todas las miradas estaban puestas en el retorno de Jenni Hermoso, así como en el regreso de Mapi León, la última de las 15 rebeldes que se mantenía alejada. «Llevamos dos meses trabajando duro para poder basarnos en el rendimiento deportivo. Con Jenni tuvimos una primera reunión. Ella vuelve con ilusión. Es una jugadora con experiencia, puede jugar en diferentes posiciones y su compromiso es muy grande. Mapi también está en una gran momento, la Federación lleva mucho tiempo trabajando para que pueda volver y se han dado las condiciones. Estamos encantadas de tener a Jenni y a Mapi», destacó Sonia Bermúdez tras facilitar una relación de convocadas que no dejó indiferente a nadie.

Máxima goleadora de la selección con 57 goles en 123 partidos, Jenni Hermoso lleva sin vestir la camiseta de España desde el 25 de octubre de 2024, cuando participó en el empate a uno registrado en un amistoso ante Canadá celebrado en Almendralejo. Nadie imaginaba entonces que aquellos serían sus últimos minutos con el combinado nacional en un año, pero el distanciamiento con Montse Tomé no tardó en hacerse notorio y una de las históricas del fútbol español vio cómo las puertas de la selección se le cerraban mientras aún resonaba el 'caso Rubiales'.

Todo ha cambiado, sin embargo, con la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo. La vallecana sufrió un episodio similar cuando se vio apartada por Jorge Vilda, lo que posiblemente le haya servido para empatizar con Jenni Hermoso, a la que no ha dudado en recuperar a las primeras de cambio en vista del gran momento por el que atraviesa. Autora de 13 tantos con Tigres en el Torneo Apertura de la Liga mexicana, su regreso parece más que justificado en base a los méritos contraídos sobre el césped. «No voy a descubrir a Jenni, Jenni es talento y puede jugar en diferentes posiciones. Partimos de cero», destacó la seleccionadora en una intervención en la que no entró en detalles sobre lo hablado con la delantera.

El otro caso especial es el de Mapi León, la única de las 15 rebeldes que mantenía hasta ahora su renuncia a la selección, pero a la que Sonia Bermúdez también ha rescatado como parte del cambio de rumbo dentro del combinado nacional. «Estamos en una etapa nueva y empezamos de cero», aseveró al respecto. En el centro del campo hay una baja muy sensible, la de Patri Guijarro, con una fractura por estrés en el escafoides del pie derecho. Se caen de la lista Athenea del Castillo y Alba Redondo, aunque Sonia Bermúdez dejó claro que es una decisión puntual.