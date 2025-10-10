Eva Navarro encuentra su sitio en el Real Madrid

Eva Navarro (Yecla, 24 años) fichó por el Real Madrid en el verano del 2024 con las expectativas muy altas por las dos partes. ... Por un lado, el conjunto blanco intentaba reunir en su plantilla a un gran bloque nacional competitivo y por otro ella daba un salto en su carrera tras haber pasado por el Levante y por el Atlético. La futbolista yeclana llevaba tiempo consolidándose como una de las delanteras con más proyección del país (fue campeona del mundo y de la Nations con la selección), pero le ha costado ganarse su sitio en el club de la capital.

En su primera temporada en el Real Madrid, Navarro encontró una competencia feroz. Para su entrenador del año pasado, Alberto Toril, Athenea era titular indiscutible en el extremo derecho, Naomie Feller era su segunda opción y Linda Caicedo es una estrella mundial y era inamovible del once. Por eso, sus números fueron más discretos de lo esperado. Participó en 31 de los 46 partidos que disputó su equipo, pero solo en once de ellos lo hizo como titular, firmando dos goles y dos asistencias. Pese a ello, la yeclana mantuvo su firme convicción de cumplir su contrato, por el que estará ligada a la entidad blanca hasta 2028, y triunfar con esa camiseta.

Cambio de rumbo

Días después de terminar el curso pasado, el club presidido por Florentino Pérez hacía oficial un cambio importantísimo en el proyecto del equipo femenino. Toril no continuaría como técnico tras cuatro temporadas al frente del banquillo y muchos años ligado al Real Madrid y eso traería de la mano movimientos. Pau Quesada sería su sustituto y, con él, el protagonismo de Eva Navarro dentro del equipo ha cambiado. A mejor.

La futbolista murciana goza esta campaña de continuidad y confianza por parte de su entrenador y, gracias a eso, pueden verse resultados sobre el césped. Empezó destacando durante la pretemporada, gracias a su característico desborde, y ha continuado una vez iniciada la competición oficial. Aunque el Real Madrid arrancó titubeante en la Liga F, con dos empates, una derrota y tres victorias (ya están a siete puntos del Barça, que sigue invicto), su estreno en Champions fue este miércoles más que convincente. En su quinto año en la máxima competición continental, el Alfredo Di Stefano disfrutó con la goleada ante la Roma (6-2) y con una Eva Navarro con destacada.

La confianza mostrada por el entrenador se ha traducido en resultados sobre el césped: cuatro asistencias y un tanto

La de Yecla formó parte del once inicial ocupando el lateral derecho y tuvo una gran actuación durante los 81 minutos que estuvo en el terreno de juego. Empezó estirando mucho su carril, ejerciendo casi como una extremo, lo que derivó en que el equipo italiano quedó encajonado en su campo. El Real Madrid movía de lado a lado el balón con mucha fluidez y en el minuto seis, Alba Redondo abrió el marcador. El conjunto blanco dominó absolutamente el encuentro y terminó con 17 tiros a puerta, por dos de su rival.

Eva Navarro cerró la fiesta en el Di Stéfano atacando un balón que llegaba desde la izquierda, conectando un cabezazo extraordinario para firmar el 6-2 definitivo en el marcador. «Estoy muy contenta por el gol y por el partido», decía después de la victoria.

En lo que llevamos de competición doméstica, Liga F, la futbolista murciana ha participado en los seis partidos que ha disputado el Real Madrid, siendo titular en cinco de ellos. La confianza de Quesada en ella se ha visto traducida en cuatro asistencias y un gol hasta el momento.

El cambio en el banquillo ha supuesto un punto de inflexión para la yeclana. Con Quesada está recuperando sus mejores sensaciones, se siente más cómoda y aprovecha mejor los minutos, también con su cambio de demarcación. Solo se ha quedado sin jugar en el partido de vuelta de la previa de Champions, así que su principal reto ahora mismo es la continuidad y la regularidad.