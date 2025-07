Daniela Arques: «Estoy en una nube; aún no sé dónde jugaré la próxima temporada»

A sus 19 años, Daniela Arques (Murcia, 19 años) ya sabe lo que es triunfar y conquistar títulos en las categorías inferiores de la selección ... española. El último lo logró hace unos días, cuando se proclamó -por segundo año consecutivo- campeona de Europa sub-19. Ha tendo un final de curso mágico, tras firmar también la permanencia en la Liga F con el Levante y levantar el interés de equipos como el Real Madrid, el Barça o el Sporting de Lisboa. Antes de decidir su futuro, la futbolista murciana cuenta a LA VERDAD cómo ha vivido este proceso.

–De nuevo campeona de Europa sub-19, ¿cómo se siente?

–Todavía estoy en una nube y sigo muy emocionada. Vivirlo una vez fue increíble, pero repetirlo pues lo hace aún más especial. Sabíamos que era muy difícil conseguirlo de nuevo y eso le da aún más valor. Este título es el resultado del esfuerzo de muchas personas y del trabajo en equipo durante todo el año.

–España era la favorita desde antes de arrancar el torneo por el hecho de ser el vigente campeón de la categoría. ¿Sentían que eran el rival a batir?

–Sí, la verdad es que todas las selecciones nos tenían muchas ganas, pero el público siempre nos apoyaba e iba con nosotras. Todos los equipos saben el buen trabajo que hace la Federación Española desde las categorías inferiores y, por eso, quieren ganarnos.

–Fue titular en semifinales contra Italia, pero en la final salió del banquillo en el tiempo añadido. ¿Cómo vivió ese partido?

–Desde el banquillo se vive con muchos nervios, aunque las suplentes sabíamos que el equipo estaba haciendo un gran trabajo en el campo. Me tocó animar, apoyar y estar preparada por si el seleccionador lo necesitaba. Cuando entré fue para aportar lo máximo en esos minutos finales y disfrutar del momento porque volvíamos a ser campeonas de Europa.

–¿Qué diferencias hay entre este Europeo y el del año pasado?

–Cada campeonato es diferente. El del año pasado fue muy emocionante por cómo se dio: empatamos en el debut, perdimos en la segunda jornada contra Países Bajos y ganamos a Alemania para cerrar como segundas la fase de grupos. Después ganamos a Inglaterra (3-1) en semifinales. Y en la final marcamos el gol que nos dio el título en el minuto 118, fue increíble. Este año sabíamos lo que era competir al más alto nivel, teníamos más experiencia y se ha notado porque hemos ganado todos los partidos y la final fue 4-0 contra Francia. Es cierto que el grupo cambió bastante con respecto al Europeo del año pasado, por eso ha sido muy bonito ver cómo hemos crecido juntas en tan poco tiempo.

–Vaya final de temporada: permanencia con el Levante y campeona de Europa. ¿Qué ha costado y con qué ha sufrido más?

–Sin lugar a dudas, lo que más costó fue lograr la permanencia con el Levante. Fueron meses duros, con mucha presión porque sabíamos lo que nos jugábamos en cada partido. Cada jornada era una final. En el europeo, aunque hay presión, lo vives de otra manera. En el club la responsabilidad es diaria y constante y cada punto, cada detalle cuenta. Fue un alivio el momento en el que ves que ya estás salvada.

–¿Qué ha celebrado más: seguir en la Liga F con el Levante o ser campeona de Europa?

–Qué pregunta más complicada. He celebrado mucho las dos cosas y las he vivido con sentimientos diferentes, no podría quedarme con una. Ha sido un final de temporada mágico, por suerte todo ha salido bien.

–Sus técnicos dicen que en lo que más ha evolucionado este curso es en la seguridad sobre el césped. ¿Qué piensa?

–Creo que he ganado en confianza y eso cuando estás en el campo se nota. Los minutos de la experiencia te ayudan a sentirte más cómoda, a tomar mejores decisiones y a saber leer los partidos mejor. También creo que he aprendido a asumir más responsabilidades sin que me pesen por mi juventud.

–Tiene todavía 19 años, ¿cuáles cree que son sus principales virtudes sobre el campo?

–Mi visión de juego, la capacidad para anticiparme y mi fortaleza física. También la calma en los momentos difíciles y creo que me esfuerzo mucho para entender lo que el partido está necesitando y aportar un poco de equilibrio.

–Su evolución no ha pasado desapercibida. La siguen equipos como el Real Madrid, el Barça o el Sporting de Lisboa. ¿Qué significa eso para usted?

–Es un orgullo. Que equipos de tanto nivel se fijen en mí significa que estoy trabajando bien. Lo vivo con tranquilidad. Estoy centrada en seguir creciendo como jugadora y tomar decisiones que me ayuden a mejorar y a crecer.

–¿Le afectó que comenzaran a salir estos rumores antes de terminar la temporada y lograr la permanencia con el Levante?

–No, la verdad es que lo viví con bastante normalidad. Intenté aislarme de toda la información y el ruido que había sobre mi futuro porque el objetivo de la permanencia con el Levante estaba por encima de cualquier otra cosa. Siempre he sido muy profesional.

–¿Sabe dónde jugará la próxima temporada?

–Todavía no he firmado nada y hasta que eso no ocurra no tiene sentido decir nada más.

–Un equipo de su tierra, el Alhama ha vuelto a la élite. Además, usted jugó ahí. ¿Qué le parece?

–Cuando lo lograron me puse muy contenta porque yo vengo de ahí. Les deseo lo mejor y nos veremos por los campos.

–¿Quién es su jugadora favorita, en quién se fija?

–Todas las futbolistas de la selección son referentes para mí pero me quedo con Patri Guijarro. Llevo bastantes años fijándome en ella, jugamos en la misma posición y la verdad que cada vez me gusta más. He podido jugar contra muchas de ellas en Liga y cuando nos toca competir contra equipos como el Barça te ayudan a crecer. Son buenísimas y te ponen en tu sitio, pero sales al campo con una mentalidad diferente. En mi primer año en el Levante empatamos en el Johan Cruyff y en el segundo ganamos. Increíble.