El Alhama se desmorona tras 35 minutos esperanzadores

Domingo, 21 de septiembre 2025

Segunda derrota de Alhama ElPozo en la cuarta jornada de Liga ante el Costa Adeje Tenerife por cero a cuatro. Los fallos en ataque, y sobre todo en defensa, volvieron a ser protagonistas en el equipo entrenado por Jovi García. Las canarias se pusieron por delante en el marcador a los 37 minutos, después marcar un primer gol que fue anulado. En el segundo tiempo aumentaron la cuenta Carlota, Glamaglia y Aleksandra. Los tres primeros goles vinieron precedidos por fallos defensivos de la cobertura alhameña.

Alhama ElPozo Sol; Alba (Encarni, 64), Elsa (Patri, 75), Nuria, Quintero; Carla, Anita (Yannel, 64), Yiyi (Vega, 75), Belén, Astrid y Mariana Díaz (Gestera, 46). 0 - 4 Costa Adeje Tenerife Nay Cáceres; Fatou, Elba, Patri Gavira, Paola (Gramaglia, 69), Amani, Aleksandra, Ramos, Aithiara, Carlota (Bicho, 69) y Ouzraqui (Iratxe, 83) Árbitra: Ylenia Sánchez Miguel (Comité Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Quintero y Carla.

Goles: 0-1. M. 37. Ahitiara; 0-2. M. 51. Carlota; 0-3. M. 90. Gramaglia; 0-4. M. 99. Aleksandra.

Incidencias: Francisco Artés Carrasco, 600 espectadores.

El encuentro comenzó con un ritmo alterno, en el que ninguno de los dos equipos lograba imponer con claridad su dominio. El balón circulaba con rapidez de un área a otra, pero sin ocasiones claras, como si ambas formaciones se estuvieran tanteando, buscando el momento oportuno para golpear.

La primera gran oportunidad llegaría en el minuto veinte, cuando la local Yiyi dispuso de un lanzamiento directo desde la frontal. El golpeo, seco y bien dirigido, superó la barrera y se envenenó con una ligera rosca que mantuvo en vilo a toda la grada. El esférico pasó rozando el travesaño, en una acción que estuvo muy cerca de abrir el marcador.

Apenas unos instantes después, Belén tuvo en sus botas la ocasión más clara hasta ese momento. Tras recibir un balón filtrado a la espalda de la defensa, se plantó sola frente a la guardameta viistante. Ajustó demasiado su disparo buscando el poste y el balón se marchó por centímetros fuera, en una acción que dejó heladas a sus compañeras y que lamentó con un gesto de incredulidad.

La propia Belén volvió a ser protagonista poco después. En una jugada similar, cuando se disponía a rematar prácticamente a puerta vacía tras un pase desde la banda, perdió el equilibrio en el último instante y acabó cayendo al césped, desperdiciando lo que parecía un gol cantado para el Alhama. Fue una sucesión de oportunidades desperdiciadas que pesaban cada vez más en el ánimo del conjunto local.

Para añadir más dramatismo al desarrollo del primer tiempo, apenas un minuto más tarde Carlota lograba introducir el balón en la portería rival tras un buen desmarque y una definición precisa. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos, pues la árbitra señaló posición adelantada y anuló el tanto, generando protestas y gestos de frustración en la grada del Artés Carrasco.

El fútbol, implacable en su lógica, castigó la falta de acierto de las azulonas. En la jugada siguiente, tras un error en la salida de balón de la defensa local, el equipo visitante recuperó el esférico en zona peligrosa. Aithiara, exjugadora del conjunto alhameño, no desaprovechó la ocasión y, con un disparo raso y certero, adelantó al Tenerife. Fue un golpe duro, sobre todo por cómo se había desarrollado la primera parte, llena de oportunidades claras para las locales.

Cambia el decorado

Ya en el tramo final del primer acto, las visitantes pudieron ampliar la ventaja. En una rápida transición, el balón quedó muerto en el área y Sol, con reflejos felinos, realizó una primera intervención de mérito y, acto seguido, pudo evitar en segunda instancia lo que parecía un gol seguro. Esa doble parada mantuvo vivas las esperanzas locales justo antes del descanso.

En el segundo tiempo, el Alhama ElPozo quiso, pero no pudo. El segundo del Tenerife lo marcó Carlota, que se encontró un balón tras fallo de la defensa, lanzó desde la frontal y marcó por toda la escuadra. Pudo marcar luego la local Patri, pero estrelló el balón en el cuerpo de la guardameta Nay Cáceres. Ya en el añadido, llegó el tercero del Tenerife, obra de Gramaglia. Y hubo más, porque en el 99 marcó Aleksandra de chilena. En definitiva, victoria justa del Costa Adeje Tenerife ante un Alhama que se hundió tras unos primeros 35 minutos esperanzadores.