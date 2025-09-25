El STV Roldán sigue con paso firme; el Alcantarilla dice adiós

Fernando Perals Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

Sonrisas y lágrimas en la Copa de la Reina de fútbol sala. El STV Roldán se pegó un festival de goles en el duelo de la segunda fase de la competición que le enfrentó al SD Hispania de Yecla, al que vencieron por 1-10 en una clara muestra de la superioridad de las jugadoras de Kilian Belmonte, subcampeones de liga la temporada pasada.

Laura Fernández, Alba Gandía en tres ocasiones, Cecilia por partida triple, Yoli, y Eva Ardil, también con un 'hat-trick' fueron las autoras de los goles de un conjunto roldanense que ya está en la tercera fase de la competición. Es en liga donde las sucampeonas deben mejorar tras un inicio dubitativo en el que han sumado una victoria, un empate y una derrota en las tres primeras jornadas. El siguiente rival será el Burela, el próximo sábado, a las 12.00 horas en casa.

Por su parte, La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla cayó a las primeras de cambio en la Copa de la Reina tras perder frente al Lainco Esportiu Rubi por 3-2 en tierras catalanas. Mazazo inesperado y de los que duelen para el cuadro alcantarillero después de empezar con buen sabor de boca la competición liguera, en el que han cosechado dos triunfos y un empate, por lo que siguen invictas.