El STV Roldán, a hacer realidad el sueño de su segunda liga

Pruden López Cartagena Miércoles, 18 de junio 2025, 21:44 Comenta Compartir

Hay días que quedarán marcados en la eternidad para los aficionados. Uno de esos días puede ser hoy (19.15 horas, Teledeporte) para todo un pueblo como es Roldán con su STV. El equipo dirigido por Kilian Belmonte dejó escapar la oportunidad de ganar la Primera Iberdrola en casa con una derrota ante Futsi por 0-2 a pesar de hacer un buen partido con ocasiones que prefirieron estrellarse en la madera de la portería rival.

Para este tercer y definitivo encuentro, Ángela Górriz se suma a la lesionada Laura Fernández tras cumplirse los pronósticos negativos de la lesión en el primer partido de la final en Navalcarnero. La rotura de los meniscos y ligamento cruzado de la pierna derecha hacen que la yeclana no pueda ser de la partida esta tarde.

A pesar de la lesión de Górriz, el STV Roldán guarda buen recuerdo del pabellón La Estación de Navalcarnero y de aquel primer partido de esta final por el título de liga. Allí, las roldanenses fueron contundentes aprovechando que el Futsi llegaba mermado a la cita tras unas semifinales de infarto ante el Burela donde las madrileñas lograron el pase a esta final.

Futsi-STV Roldán Futsi Atlético: Marta Balbuena; Laura Córdoba, Irene Córdoba, Leti y Anita Luján.

STV Roldán: Cristina García; Mayte Mateo, Andrea Marín, Rocío Gómez y Bárbara.

Árbitro: Mayra Camila Araujo y Antonio Jesús García.

Hora: 19.15. (Pabellón La Estación)

Televisión: Teledeporte.

Sobre el papel, las madrileñas son las favoritas para llevarse la victoria esta tarde. En primer lugar, porque tienen el factor pista a favor y el sábado demostraron seguir conectadas físicamente a pesar de la goleada encajada en el primer partido ante el STV Roldán. Y en segundo lugar, porque el equipo del mítico Joan Linares llega descansado.

Por su parte, el STV Roldán también aterrizará con las piernas frescas a la cita de esta tarde. El equipo de Kilian Belmonte se ejercitó el martes y ayer en sesiones que sirvieron para pulir los detalles que alejaron la victoria de sus manos en el partido del sábado en el Gabriel Pérez. La ilusión rebunda sobre toda la plantilla del STV Roldán, aunque los nervios también existen.

Tener mariposillas en el estomago es algo normal en una final por un título de liga. Pero, cuando eres el equipo que entró como cuarto clasificado al 'playoff', le ganas en dos partidos seguidos a todo un Melilla que solo había caído derrotado en una ocasión en toda la liga regular, y te la juegas ante un Futsi que fue el tercer clasificado con más de 20 puntos de diferencia de ti, lo más normal es que la tensión exista.

El equipo roldanense se ve capaz de todo porque sabe que es el último partido de una temporada llena de altibajos, malas rachas y lesiones que hicieron que Kilian Belmonte tuviese que hacer malabares para sacar los partidos adelante. Las lesiones no han desaparecido, a pesar de estar terminando la liga, con la baja de la pívot yeclana, Ángela Górriz, que su mejor temporada goleadora la ha cerrado con un rotura de los meniscos y el cruzado para perderse la conclusión de una campaña casi perfecta.

Marea roldanense en Madrid

Roldán está totalmente volcado con el equipo. Las pupilas de Kilian Belmonte no se merecen menos. Hoy no es ningún día festivo y el deber del trabajo está ahí. Pero, a pesar de ello, la 'marea naranja' ha llenado dos autobuses que van en camino de Navalcarnero. Y, para los que no puedan viajar, habrá una pantalla gigante en la puerta del pabellónGabriel Pérez para seguir el encuentro y apoyar todo lo que se pueda desde la distancia.

Temas

Fútbol sala