La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noelia Montoro y Mayte Mateo, en una convocatoria anterior. FFRM
Fútbol sala

Dos murcianas estarán en el primer Mundial femenino de la historia

Noelia Montoro y Mayte Mateo son convocadas para ir a Filipinas, donde también competirán Cris García (STV) y Peque y Dany (LBTL Alcantarilla)

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Habrá dos representantes del fútbol sala femenino murciano en el primer Mundial femenino de la historia, el que se disputará en Filipinas entre el 21 ... de noviembre y el 7 de diciembre. La muleña Noelia Montoro y la cartagenera Mayte Mateo, dos fijas en las convocatorias de la seleccionadora Claudia Pons, están en la lista definitiva de 16 jugadoras. También ha sido incluida la cordobesa Cris García, que es la portera titular del STV Roldán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos murcianas estarán en el primer Mundial femenino de la historia

Dos murcianas estarán en el primer Mundial femenino de la historia