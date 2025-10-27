Dos murcianas estarán en el primer Mundial femenino de la historia

Habrá dos representantes del fútbol sala femenino murciano en el primer Mundial femenino de la historia, el que se disputará en Filipinas entre el 21 ... de noviembre y el 7 de diciembre. La muleña Noelia Montoro y la cartagenera Mayte Mateo, dos fijas en las convocatorias de la seleccionadora Claudia Pons, están en la lista definitiva de 16 jugadoras. También ha sido incluida la cordobesa Cris García, que es la portera titular del STV Roldán.

Este domingo 2 de noviembre, todas las convocadas se concentrarán en Las Rozas, donde estarás hasta el día 15 del mismo mes, cuando viajarán a Manila. En este tiempo tendrán dos amistosos frente a Marruecos el 11 y 12 del próximo mes de noviembre. España es la gran favorita a levantar el primer Mundial tras haber conquistado las tres Eurocopas que la UEFA ha organizado hasta el momento.

Mayte Mateo, de 31 años, es posiblemente la mejor cierre del país y siempre que las lesiones le han respetado lo ha demostrado. Capitana y referente del STV Roldán, la jugadora de La Palma peleará por el sueño de ganar un Mundial que durante muchos años han reclamado todas las jugadoras de fútbol sala. La FIFA, al fin, ha acabado con esta absurda discriminación y ha dado el paso de organizar este primer campeonato en Filipinas.

Por su parte, Noelia Montoro, de 27 años, ha recuperado su mejor nivel en el Poio Pescamar gallego y, como Mayte Mateo, ya sabe lo que es campeona europea y ahora busca el cetro mundial. En la convocatoria de Claudia Pons también se encuentran Cristina García, portera cordobesa del STV, y dos jugadoras de La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla como la ala madrileña Peque y la pívot de origen brasileño Daniela Domingos, Dany. Anita Luján, que se rompió el cruzado recientemente, es la baja más sensible de la selección. Tailandia, Colombia y Canadá serán los rivales de España en la fase de grupos. .